В Украине начали серийное производство ракеты «Пекло» 16.12.2024, 15:56

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Уже изготовлены 100 экземпляров.

В Украине начато серийное производство крылатой ракеты «Пекло». За последние три месяца компания-производитель изготовила около 100 экземпляров.

Об этом сообщается в опубликованном 16 декабря материале портала «Экономическая правда».

По информации издания, после завершения разработки и кодификации ракета «Пекло» сразу же пошла в серийное производство. Соответствующие контракты на покупки заключают те же подразделения Сил обороны, которые оперируют дальнобойными дронами.

Точную цену одной серийной ракеты «Пекло» журналисты ЭП разглашать не стали по соображениям безопасности, однако известно, что она меньше стоимости дрона-камикадзе «Лютый».

По словам разработчиков, ракета «Пекло» на 70% состоит из украинских компонентов, произведенных государственными и частными компаниями. Тем не менее, узких мест в серийном производстве много, но их пытаются нивелировать за счет взаимозаменяемости элементов. К примеру, как говорят разработчики, «Пекло» сможет работать на разных двигателях — в зависимости от их количества и доступности на рынке.

Как отмечает ЭП, тот факт, что у «Пекло» значительно меньшая боевую часть, чем у другой украинской ракеты «Паляница», делает ее похожей на дрон-камикадзе. Однако «Пекло» способна лететь со скоростью до 700 км/ч, тогда как обычные дроны — от 150 до 200 км/ч максимум.

По мнению одного из разработчиков «Пекла», если брать чисто технический аспект, то крылатой ракетой беспилотник становится благодаря наличию реактивного двигателя.

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