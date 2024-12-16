«Купаловцы» покажут в Варшаве спектакль «Эстремисты» 16.12.2024, 16:08

Показы пройдут 20 и 21 декабря.

Свободные «Купаловцы» приглашают на показ спектакля «Эстремисты» в Варшаве.

В постановке играют Зоя Белохвостик, Екатерина Яворская, Александр Зеленко и Сергей Чуб.

Автор постановки — Юлия Тимофеева, режиссер — Александр Гарцуев, композитор — Александр Зеленевский. В спектакле прозвучит музыка фолк-рок-группы «Irdorath».

Спектакль пройдет 20 и 21 декабря. Адрес: Варшава, Scena Przodownik Teatru Dramatycznego, ul. Olesińska 21/lok.211. Начало — 19:00.

Билеты на спектакль 20 декабря можно приобрести по ссылке, 21 декабря — здесь.

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