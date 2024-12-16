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Спецназовец ГУР Украины ликвидировал оккупанта на расстоянии двух километров

  • 16.12.2024, 16:16
Спецназовец ГУР Украины ликвидировал оккупанта на расстоянии двух километров

Снайперский рекорд.

Спецназовец Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины установил снайперский рекорд. Боец с позывным «Лектор» ликвидировал оккупанта пулей калибра .338LM на расстоянии 2069 метров.

Как сообщает Telegram-канал ГУР Министерства обороны Украины, подтвержденный рекорд для такого калибра принадлежит британскому снайперу Крейгу Харрисону, который в 2009-м во время войны в Афганистане успешно поразил двух талибов на расстоянии 2475 метров и повредил их пулемет.

«Харрисон стрелял лежа, находился на существенно более высокой позиции, чем его цели. Точности, по словам капрала, также способствовала безветренная погода и четкая видимость. Впрочем, перед тем, как попасть, британскому снайперу пришлось сделать девять пристрелочных», - объясняет ГУР.

«Лектор», в свою очередь, перед установлением рекорда, находился на одном уровне рельефа с врагом и целился в условиях сурового декабря. Выстрел был осуществлен стоя в окопе по оккупанту, который двигался посадкой. Попал с первой попытки.

«В условиях современной войны у тебя нет возможности вылезти из окопа, разлечься в посадке и тому подобное. Вражеские дроны не позволяют стрелять из классических положений», - рассказал боец.

В том же числе достижение «Лектора» отметил глава ГУР Кирилл Буданов. По словам последнего, мастерская работа бойца войдет в историю борьбы Украины за свободу.

С начала полномасштабной войны на счету военного уже более трех десятков уничтоженных целей.

ГУР добавляет, что выстрел был сделан из винтовки Sako M10.

- Но если бы встал выбор: выбрать одну винтовку и один патрон - взял бы Саԁех Kraken и калибр .338LM, - отметил боец.

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