Одну из мебельных фабрик признали банкротом

Одну из мебельных фабрик признали банкротом2
- 16.12.2024, 16:24
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Предприятие было основано в 2003-ем году.
В Экономическом суде Минской области 28 ноября прошло очередное заседание по делу о банкротстве Жодинской мебельной фабрики. Судья признал предприятие банкротом и открыл ликвидационное производство, отмечает «Зеркало».
Ликвидационное производство — процедура, применяемая к должнику, признанному банкротом, в целях ликвидации должника — юридического лица или прекращения деятельности должника — индивидуального предпринимателя, продажи имущества должника и максимально возможного удовлетворения требований кредиторов в соответствии с установленной очередностью.
Из судебного документа следует, что сумма невыплаченных долгов кредиторам составляет 46,8 тыс. рублей. Изначально они оценивались в 219,6 тыс.
Среди кредиторов значатся Минское областное управление Фонда социальной защиты населения, инспекция по налогам и сборам по городу Жодино и филиал «Белгосстраха».
Напомним, в суд с заявлением о признании фабрики банкротом обратилось Минское областное управление ФСЗН, которому оно еще в 2020 году задолжало 5,3 тыс. рублей.
Предприятие было основано в 2003 году, оно занималось производством мягкой мебели и изделий из натурального камня.