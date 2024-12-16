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Асад сделал первое заявление после побега из Сирии

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  • 16.12.2024, 16:37
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Асад сделал первое заявление после побега из Сирии
Башар Асад

Диктатор признал, что действовал «в координации с российскими союзниками».

Канцелярия бывшего сирийского диктатора Башара Асада опубликовала заявление от его имени. В нем сказано, что Асад якобы оставался в Дамаске утром 8 декабря и покинул страну только вечером того же дня.

Там также заявляют, что его отъезд из Сирии «не был запланирован».

После вступления повстанцев в Дамаск, Асад «в координации с российскими союзниками» перебрался в Латакию для наблюдения за боевыми операциями.

«По прибытии на авиабазу Хмеймим в то утро стало ясно, что наши силы полностью отошли со всех боевых рубежей, а последние армейские позиции пали. <...> Поскольку покинуть базу было невозможно, Москва обратилась к командованию базы с просьбой организовать немедленную эвакуацию в Россию вечером в воскресенье, 8 декабря», - говорится в заявлении.

В заявлении приведены и слова самого Асада, который утверждает, что во время этих событий он «ни разу не думал о том, чтобы уйти в отставку или искать убежища» и не получал соответствующих предложений.

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