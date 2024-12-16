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Стало известно, против кого в Беларуси ЕС ввел новые санкции

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  • 16.12.2024, 16:45
  • 10,008
Стало известно, против кого в Беларуси ЕС ввел новые санкции

Евросоюз ввел санкции против 26 физических лиц и двух компаний из Беларуси.

Совет ЕС 16 декабря дополнил санкционные списки новыми физическими лицами и компаниями из Беларуси, отмечает «Наша нива».

Под санкции попал логистический оператор ООО «ВЛАТЕ Логистик», который владеет транспортно-логистическими центрами «Брузги» и «Берестовица», а также в списке компания «Рузэкспедиция», которая «извлекает выгоду из режима и содействует обходу санкций ЕС, участвуя в поставках автомобилей, продажа которых из ЕС в Беларусь запрещена».

В санкционный список также добавили судей, ответственные за фабрикацию политически мотивированных приговоров:

Вера Филоник — судья Брестского областного суда;

Ирина Прадун — судья и председатель суда Рогачевского района Гомельской области;

Виталий Синило — судья и председатель суда Мостовского района Гродненской области;

Вадим Мозоль — судья суда Пружанского района Брестской области;

Нина Шестак — судья Брестского областного суда;

Ирина Майко — судья Минского областного суда;

Василий Бегун — судья Гомельского областного суда;

Евгений Бреган — судья Брестского областного суда;

Александр Мохорев — судья суда Советского района Гомеля;

Олеся Осипова — судья суда Центрального района Гомеля;

Виктор Новик — председатель суда Жабинского района.

В санкционные списки попали лица, ответственные за пытки в местах лишения свободы и бесчеловечное обращение с незаконно задержанными. Это:

Вадим Мурашко — начальник исправительной колонии №13 в Глубоком;

Сергей Берейшик — сотрудник СИЗО №1;

Николай Мушкаров — сотрудник СИЗО №1;

Сергей Петракович — начальник исправительной колонии №9 в Горках;

Виктор Лутцев — начальник медицинской части тюрьмы №1 Гродно.

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