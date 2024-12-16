Стало известно, против кого в Беларуси ЕС ввел новые санкции

Стало известно, против кого в Беларуси ЕС ввел новые санкции6
- 16.12.2024, 16:45
- 10,008
Евросоюз ввел санкции против 26 физических лиц и двух компаний из Беларуси.
Совет ЕС 16 декабря дополнил санкционные списки новыми физическими лицами и компаниями из Беларуси, отмечает «Наша нива».
Под санкции попал логистический оператор ООО «ВЛАТЕ Логистик», который владеет транспортно-логистическими центрами «Брузги» и «Берестовица», а также в списке компания «Рузэкспедиция», которая «извлекает выгоду из режима и содействует обходу санкций ЕС, участвуя в поставках автомобилей, продажа которых из ЕС в Беларусь запрещена».
В санкционный список также добавили судей, ответственные за фабрикацию политически мотивированных приговоров:
Вера Филоник — судья Брестского областного суда;
Ирина Прадун — судья и председатель суда Рогачевского района Гомельской области;
Виталий Синило — судья и председатель суда Мостовского района Гродненской области;
Вадим Мозоль — судья суда Пружанского района Брестской области;
Нина Шестак — судья Брестского областного суда;
Ирина Майко — судья Минского областного суда;
Василий Бегун — судья Гомельского областного суда;
Евгений Бреган — судья Брестского областного суда;
Александр Мохорев — судья суда Советского района Гомеля;
Олеся Осипова — судья суда Центрального района Гомеля;
Виктор Новик — председатель суда Жабинского района.
В санкционные списки попали лица, ответственные за пытки в местах лишения свободы и бесчеловечное обращение с незаконно задержанными. Это:
Вадим Мурашко — начальник исправительной колонии №13 в Глубоком;
Сергей Берейшик — сотрудник СИЗО №1;
Николай Мушкаров — сотрудник СИЗО №1;
Сергей Петракович — начальник исправительной колонии №9 в Горках;
Виктор Лутцев — начальник медицинской части тюрьмы №1 Гродно.