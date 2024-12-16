Какой будет погода на неделе 16.12.2024, 17:30

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Прогноз на 17-19 декабря.

17 декабря погоду будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Балтийского моря, и теплая воздушная масса. Ожидается облачно с прояснениями. Временами осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный порывистый, на большей части территории сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1.. +5°С, по юго-западу до +7°С, максимальная днем от +1°С по северо-востоку до +9°С по юго-западу. Атмосферное давление будет слабо расти.

18 декабря погодные условия будут определять малоактивные фронтальные разделы, перемещающиеся с акватории Балтики. Ожидается облачная погода. Местами по стране пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер западной четверти порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от -4°С по северу до +4 °С по юго-западу, максимальная днем от -2 °С по северу до +7 °С по юго-западу.

19 декабря с Западной Европы ожидается смещение на территорию Беларуси системы атмосферных фронтов и теплых воздушных масс атлантического происхождения. Ожидается облачная погода. На большей части территории республики осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). Ночью и утром местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от -6 °С по северо-востоку до +5 °С по западу, максимальная днем от +1°С по востоку до +9 °С по западу.

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