Как потопление танкера отразилось на фронте для россиян 2 16.12.2024, 17:39

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Судна должны были дойти до порта Бердянска или Мариуполя.

В воскресенье, 15 декабря, в Керченском проливе во время шторма затонули два российских танкера – «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». У этих суден есть конструкционная особенность: когда они оказываются между двух больших волн, то ломаются пополам.

Оккупанты не смогут спасти свои танкеры. Руководитель украинского «Центра изучения оккупации» Петр Андрющенко объяснил «24 Каналу», что судна должны были дойти до порта Бердянска или Мариуполя, чтобы слить мазут, который должен был использоваться непосредственно на линии фронта.

«Мазутом там заправляют военные судна, чтобы удешевить и не заправлять их дизелем. Или по крайней мере разбавляют. Мне кажется, так же можно заправлять мазутом, который они привозили, и бронетехнику, которая воюет на фронте. Поэтому понятно, куда они должны были дойти», – сказал он.

Петр Андрющенко подчеркнул, что планы россиян не осуществились. Эти танкеры ранее перевозили нефтепродукты на оккупированные территории, в Ростов-на-Дону, в Ейск. То, что враг позволил выйти суднам в море во время такого шторма – это большая глупость.

«Мне кажется, это говорит о командовании. Выйти в море в такой шторм – это одно. Это еще качество капитана, который должен был эти судна проводить. Потому что так подставить – это большое «мастерство», – отметил он.

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