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Сколько денег в среднем тратят белорусы за один поход в магазин

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  • 16.12.2024, 17:48
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Сколько денег в среднем тратят белорусы за один поход в магазин

Инфляция разгоняется.

Белорусы за один поход в магазин в среднем тратят 26,3 рубля. Об этом сообщает официальный Белстат. Эта сумма на 3,7 рубля больше, чем год назад, отмечает «Зеркало».

Размер среднего чека в магазине за год вырос с 22,6 до 26,3 рубля, или почти на 16,4%.

Всего розничный товарооборот в январе – ноябре составил 80,8 млрд рублей. Это на 11,8% больше, чем за тот же период прошлого года (с учетом инфляции).

Также население стало больше тратить в кафе и ресторанах. Всего с начала года в заведениях общественного питания белорусы оставили 5,6 млрд рублей. Эта сумма на 10,9% больше, чем за одиннадцать месяцев 2023-го.

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