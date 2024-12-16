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Белоруска собирает елочные игрушки: в ее коллекции более двух тысяч экземпляров

  • 16.12.2024, 18:05
Белоруска собирает елочные игрушки: в ее коллекции более двух тысяч экземпляров
Галина Жук

У нее есть елочные украшения даже из 1930-х.

Учитель и репетитор из Бобруйска Галина Жук в свободное от работы время собирает старые советские елочные игрушки. Коллекция белоруски действительно впечатляет — у нее больше 2 тысяч экспонатов, среди которых есть даже елочные украшения из 1930-х.

Коллекционированием женщина увлеклась в 2009 году. На очередной Новый год свекровь подарила большую коробку старых игрушек. С ними на Галину накатили детские воспоминания.

— Деревня Дубцы Кировского района, я в 4-м классе. Мы с мамой, Зазерской Надеждой, наряжаем елку, она берет в руки точно такую игрушку и говорит: «Это же надо, доченька, даже саночки сделаны как настоящие». Так явно это вспомнилось, будто и сегодня я та самая девочка, верящая в чудеса и сказки. С тех пор мне стало интересно находить старые игрушки, — рассказала коллекционер изданию «Вечерний Бобруйск».

Поначалу Галина покупала елочные украшения на «птичке», местном рынке, в антикварном магазине, а затем открыла для себя онлайн-аукционы, где покупала игрушки, выпускавшиеся сериями.

За 15 лет Галина Жук собрала больше 2 тысяч елочных игрушек. Среди них — традиционные шары, фигурки детей, сосульки, домики, игрушки времен Великой Отечественной войны, из ваты и проволоки... Самыми старыми артефактами ее коллекции являются шары 1930-х с художественной росписью и ватные игрушки, выпущенные после 1936 года.

Сколько стоят такие экспонаты? Женщина рассказала, что за один экземпляр просят от 20 до 100 рублей. А цена на редкие изделия может достигать нескольких тысяч долларов.

Прямо сейчас артефакты из коллекции бобруйчанки выставлены в этнографическом и краеведческом музея Могилева. В будущем она хотела бы открыть музей елочных игрушек в Беловежской пуще.

— Мы еще с одним коллекционером, Натальей Ковалевой, обращались с этим вопросом в Беловежскую пущу, отправляли свои проекты в Министерство культуры. Ответ нас не удовлетворил, но надежду мы не теряем, — сказала Галина Жук.

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