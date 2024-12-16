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Стало известно, почему банки массово вводят ограничения по иностранным картам

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  • 16.12.2024, 18:17
Стало известно, почему банки массово вводят ограничения по иностранным картам

Ограничение будет действовать по 1 февраля.

Нацбанк потребовал, чтобы коммерческие банки ввели ограничения по снятию наличных с иностранных карточек, сообщает пресс-служба регулятора.

Ограничение по снятию наличных и внесению денег через банки по иностранным карточкам будет действовать с 20 декабря 2024 года по 1 февраля 2025-го.

В банкоматах будет ограничена сумма снятия наличных с карт иностранных банков — не более 25 базовых величин в месяц для одной карты (сейчас это 1000 рублей).

Если потребуется снять бóльшую сумму, это можно будет сделать только через кассу банка, предъявив паспорт. Для пополнения счета наличными через кассу также потребуется карта, другой платежный инструмент или паспорт.

Пополнение счетов через банкоматы, терминалы и другие устройства самообслуживания станет возможно только с использованием карты или платежного инструмента, позволяющего идентифицировать владельца.

Эти меры регулятор ввел для снижения рисков мошенничества и защиты граждан, сообщается на сайте Нацбанка.

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