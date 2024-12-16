«Тогда Путин уже не нужен за столом переговоров» 16.12.2024, 18:24

Какие рычаги влияния может применить Трамп.

Для Украины важно получить гарантии безопасности, чтобы российская армия снова не пыталась захватить ее территории. Новоизбранный президент США Дональд Трамп имеет такие рычаги влияния.

Такое мнение «24 Каналу» озвучил украинский политолог Николай Давыдюк. По его словам, в частности, говорится о вступлении Украины в НАТО, возвращении 100 ядерных ракет на украинскую территорию.

Николай Давыдюк считает, что Трамп может озвучить желание принять Украину в Альянс. Тогда украинскому государству не нужны будут переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Например, выходит Трамп и говорит:

«Не хочу Украине давать НАТО, это моя «красная линия». Но я готов им вернуть 100 ядерных ракет, которые были, например, в свое время забраны у Украины Западом. Я отдаю Украине, пусть они имеют как гарантию. Если Россия будет их атаковать, пусть стреляют. Их ракеты – их право». Это может быть гарантией. Тогда нам Путин тоже не нужен за столом переговоров», – предположил он.

Украина не имеет цели просто посадить Путина за стол переговоров. Ведь Кремль требует от украинского государства отказаться от временно оккупированных территорий, на что никогда не согласится Украина. Переговоры оккупантам нужны только, чтобы оттягивать время и захватывать все больше территорий.

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