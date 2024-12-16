«Чуть было не зарядил свой электромобиль нестандартным способом» 11 16.12.2024, 18:51

5,550

Видео из Минска.

Чего вы ожидаете, объезжая троллейбус, стоящий с включенной аварийной сигнализацией? Ничего особенного — мало ли, что-то сломалось, или токоприемник с линии соскочил, или сама линия оборвалась. А тут кабель висит прямо на пути движения, вот-вот коснется машины!

Именно в такой ситуации сегодня утром, в непогоду, оказался читатель «Онлайнера». В темноте было не так уж просто разглядеть висящий оборванный кабель.

— Сегодня с утра на проспекте Дзержинского чуть было не зарядил свой электромобиль совсем нестандартным способом, — отметил автор видео.

Нужно отметить, что в тот самый момент водитель троллейбуса шел, чтобы обозначить висящий кабель своим жилетом.

Что делать?

При падении провода на машину водитель должен немедленно остановиться. Если при этом можно освободить автомобиль, отъехав назад или в сторону, то необходимо сделать это как можно быстрее. Затем о происшествии следует сообщить владельцу линии — энергетикам.

Если невозможно освободить транспортное средство от оборванного провода или если нет возможности связаться с владельцем линии, нужно сигналом тревоги привлечь внимание водителя ближайшего транспортного средства — пусть он вызовет помощь.

Если в результате падения провода или возникновения электрического разряда авто загорелось, то салон нужно немедленно покинуть, но так, чтобы не было одновременного соприкосновения человека с машиной и землей.

— Лучше всего спрыгнуть на землю на обе согнутые ноги, не держась за автомобиль. А отходить от него можно только мелкими шагами, не превышающими длину стопы и не отрывая стопы от земли, на расстояние не менее 8 метров, — отмечали энергетики РУП «Гродноэнерго».

При первой возможности о случившемся обязательно уведомить ответственные службы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com