Астрономы прогнозируют магнитную бурю

Астрономы прогнозируют магнитную бурю4
- 16.12.2024, 19:19
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Метеозависимым приготовиться.
На Землю в ближайшее время обрушится серьезная магнитная буря. Об этом предупреждает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
К счастью, геомагнитное возмущение будет кратковременным. Его пик придется на вторую половину дня 17 декабря. Начнется же буря около полудня.
Астрономы предполагают, что ее мощность не превысит уровня G1.
К слову, вероятность наступления бури составляет 25%.
Обращаем внимание, что 17 декабря в Беларуси сохранится ветер с порывами до 15–20 м/с. В ближайшие дни нас ждет изменение погоды – минусовая температура сменится на плюсовую. Такие перепады могут отражаться на состоянии метеозависимых людей.
Чтобы снизить негативное воздействие от чрезмерной солнечной активности на организм, рекомендуется соблюдать следующие правила:
избегать стресса, переохлаждения и перегрева
пить достаточно воды, употреблять витамины
соблюдать режим сна и отдыха
делать легкие физические упражнения
избегать курения и алкоголя.