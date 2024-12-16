Астрономы прогнозируют магнитную бурю 4 16.12.2024, 19:19

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Метеозависимым приготовиться.

На Землю в ближайшее время обрушится серьезная магнитная буря. Об этом предупреждает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

К счастью, геомагнитное возмущение будет кратковременным. Его пик придется на вторую половину дня 17 декабря. Начнется же буря около полудня.

Астрономы предполагают, что ее мощность не превысит уровня G1.

К слову, вероятность наступления бури составляет 25%.

Обращаем внимание, что 17 декабря в Беларуси сохранится ветер с порывами до 15–20 м/с. В ближайшие дни нас ждет изменение погоды – минусовая температура сменится на плюсовую. Такие перепады могут отражаться на состоянии метеозависимых людей.

Чтобы снизить негативное воздействие от чрезмерной солнечной активности на организм, рекомендуется соблюдать следующие правила:

избегать стресса, переохлаждения и перегрева

пить достаточно воды, употреблять витамины

соблюдать режим сна и отдыха

делать легкие физические упражнения

избегать курения и алкоголя.

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