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Между столицами Германии и Франции запустили прямой поезд

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  • 16.12.2024, 19:22
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Между столицами Германии и Франции запустили прямой поезд

Впервые за более чем 100 лет.

Между столицами Германии и Франции в понедельник, 16 декабря, запустили прямой скоростной поезд ICE. Он отправился из центрального вокзала Берлина около полудня и прибудет в Париж через восемь часов, сообщает немецкое издание rbb24.

«Из Берлина в Париж без пересадки: впервые за более чем 100 лет между двумя европейскими столицами существует прямое железнодорожное сообщение», – пишет издание.

Рейс организован железнодорожными компаниями Deutsche Bahn (Германия) и SNCF Voyageurs (Франция). О его запуске объявили на выставке InnoTrans 2024 в сентябре.

Французское издание Nachrichten пишет, что первый поезд ICE отправился с парижского вокзала Гар-де-л'Эст в 10:00 в понедельник и прибудет в Берлин в 18:00.

Маршрут обслуживает компания Deutsche Bahn, использующая поезда ICE. Эти немецкие скоростные поезда развивают скорость до 320 километров в час на французских путях и не менее 260 километров в час на немецких. Пока каждый день будет курсировать по одному поезду.

В поезде 444 места, в том числе 111 мест первого класса. Билеты во второй класс доступны по цене от 59,99 евро при бронировании билетов заранее, в первом классе – 69,99 евро.

Между Берлином и Парижем существовало непрерывное железнодорожное сообщение более 100 лет назад. В начале XX столетия между столицами Германии и Франции ежедневно курсировал поезд класса люкс «Норд-Экспресс», который соединял Францию с Россией разными маршрутами.

В конце прошлого года Австрийские железные дороги снова запустили ночные поезда между Парижем и Берлином, время в пути составляло 14 часов. Сейчас эти поезда не курсируют из-за строительных работ.

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