Патрушева и Колокольцева развеселило заявление Белоусова об успехах Шойгу на посту министра обороны РФ 5 16.12.2024, 19:33

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Шойгу больше 12 лет занимал пост министра обороны РФ.

Помощник диктатора РФ Николай Патрушев и глава МВД Владимир Колокольцев расплылись в широких улыбках, когда министр обороны Андрей Белоусов поблагодарил своего предшественника Сергея Шойгу за успехи в развитии военного ведомства, передает The Moscow Times.

«Хотел бы искренне поблагодарить Сергея Кожугетовича Шойгу за создание мощного задела в развитии вооруженных сил», — заявил Белоусов, выступая в понедельник на расширенном заседании коллегии Минобороны под председательством Владимира Путина.

Шойгу больше 12 лет занимал пост министра обороны и был отправлен в отставку в мае 2024-го после безуспешных попыток обеспечить военную победу над Украиной. Он переместился в кресло секретаря Совета безопасности, а трое его бывших замов были арестованы по коррупционным делам.

Летом 2024 года по подозрению в мошенничестве при строительстве парка «Патриот» в СИЗО отправился бывший замглавы Минобороны Павел Попов. Ранее суд арестовал двух других замов Шойгу — Дмитрия Булгакова за коррупционные сделки на 1,3 млрд рублей и Тимура Иванова за взятку в 1,2 млрд рублей. Также в СИЗО отправили замначальника Генштаба Вадима Шамарина и начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова.

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