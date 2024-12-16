закрыть
16 декабря 2024, понедельник, 20:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сильный ветер обрушился на Беларусь

1
  • 16.12.2024, 19:43
  • 2,104
Сильный ветер обрушился на Беларусь

Энергетики и спасатели рассказали о последствиях.

На Беларусь 16 декабря обрушился сильный ветер, порывы достигали 26 метров в секунду, сейчас экстренные службы ликвидируют последствия, сообщили в МЧС.

«Зафиксированы 27 случаев падения деревьев в Брестской (7), Гродненской (17), Минской (1) областях и Минске (2), повреждены кровли 11 жилых домов. В деревне Волчки Слонимского района разрушено сельскохозяйственное здание коровника. Произошло падение четырех новогодних елей: три случая в Гродно и один в Заславле Минской области», — рассказали спасатели.

Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы. Работники МЧС и других организаций сейчас убирают упавшие деревья, передает «Зеркало».

Тем временем предприятие «Брестэнерго» сообщило в своем телеграм-канале о введении особого режима работы в Брестских и Пинских электросетях в связи со сложными погодными условиями. У некоторых жителей пропал свет.

«По данным на 16.00 временные перебои с электроснабжением наблюдаются в 42 населенных пунктах Брестской области. Падение деревьев в лесных массивах приводит к обрыву проводов и повреждению опор», — уточнили энергетики.

В данный момент работает 97 бригад, 340 человек направлены на восстановление линий электропередачи, задействовано 75 единиц спецтехники.

Энергетики работают в особом режиме, чтобы восстановить подачу света во всех населенных пунктах.

По данным Минэнерго, электроснабжение нарушалось преимущественно в Брестской и Гродненской областях. В большей степени непогода затронула Пинский, Жабинковский, Гродненский и Волковысский районы.

«На 18.00 16 декабря работы продолжаются в 72 населенных пунктах. Энергетики работают в усиленном режиме и продолжают мониторинг ситуации», — говорится в сообщении.

Также в Минэнерго напомнили, что поврежденные электросети, в первую очередь оборванные провода, представляют смертельную угрозу, приближаться к ним запрещено. При обнаружении таких проводов нужно немедленно сообщить по короткому номеру аварийных служб — 115 и 144.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Москва присела от шока
Москва присела от шока Герман Обухов
Одна Чемоданиха чего стоит!
Одна Чемоданиха чего стоит! Ирина Халип
Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип