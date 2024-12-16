Сильный ветер обрушился на Беларусь 1 16.12.2024, 19:43

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Энергетики и спасатели рассказали о последствиях.

На Беларусь 16 декабря обрушился сильный ветер, порывы достигали 26 метров в секунду, сейчас экстренные службы ликвидируют последствия, сообщили в МЧС.

«Зафиксированы 27 случаев падения деревьев в Брестской (7), Гродненской (17), Минской (1) областях и Минске (2), повреждены кровли 11 жилых домов. В деревне Волчки Слонимского района разрушено сельскохозяйственное здание коровника. Произошло падение четырех новогодних елей: три случая в Гродно и один в Заславле Минской области», — рассказали спасатели.

Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы. Работники МЧС и других организаций сейчас убирают упавшие деревья, передает «Зеркало».

Тем временем предприятие «Брестэнерго» сообщило в своем телеграм-канале о введении особого режима работы в Брестских и Пинских электросетях в связи со сложными погодными условиями. У некоторых жителей пропал свет.

«По данным на 16.00 временные перебои с электроснабжением наблюдаются в 42 населенных пунктах Брестской области. Падение деревьев в лесных массивах приводит к обрыву проводов и повреждению опор», — уточнили энергетики.

В данный момент работает 97 бригад, 340 человек направлены на восстановление линий электропередачи, задействовано 75 единиц спецтехники.

Энергетики работают в особом режиме, чтобы восстановить подачу света во всех населенных пунктах.

По данным Минэнерго, электроснабжение нарушалось преимущественно в Брестской и Гродненской областях. В большей степени непогода затронула Пинский, Жабинковский, Гродненский и Волковысский районы.

«На 18.00 16 декабря работы продолжаются в 72 населенных пунктах. Энергетики работают в усиленном режиме и продолжают мониторинг ситуации», — говорится в сообщении.

Также в Минэнерго напомнили, что поврежденные электросети, в первую очередь оборванные провода, представляют смертельную угрозу, приближаться к ним запрещено. При обнаружении таких проводов нужно немедленно сообщить по короткому номеру аварийных служб — 115 и 144.

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