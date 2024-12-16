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Италия согласовала 10-й пакет военной помощи Украине

  • 16.12.2024, 19:48
Италия согласовала 10-й пакет военной помощи Украине

Список того, что будет отправлено в Киев, является конфиденциальным.

Правительство Италии одобрило десятый по счету пакет военной помощи Украине с начала полномасштабного вторжения России. Об этом 16 декабря сообщает ANSA.

Список того, что будет отправлено в Киев, является конфиденциальным, как и в случае с предыдущими пакетами.

Содержимое нового пакета представит в среду, 18 декабря, в парламентском органе надзора за разведывательной службой Италии COPASIR министр обороны Италии Гвидо Кросетто, сообщили источники издания.

Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в понедельник заявил на конференции послов, что Италия «находится рядом с Киевом во всестороннем обязательстве за справедливый мир, который не может быть капитуляцией Украины». Он подчеркнул, что продолжается работа над вторым мирным саммитом с участием РФ, а также Китая, Индии и Бразилии.

Министр напомнил, что на встрече министров иностранных дел стран «Группы семи» в Фьюджи в ноябре была подтверждена «ключевая роль поддержки энергетической безопасности Украины и ее восстановления».

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