Италия согласовала 10-й пакет военной помощи Украине
- 16.12.2024, 19:48
Список того, что будет отправлено в Киев, является конфиденциальным.
Правительство Италии одобрило десятый по счету пакет военной помощи Украине с начала полномасштабного вторжения России. Об этом 16 декабря сообщает ANSA.
Список того, что будет отправлено в Киев, является конфиденциальным, как и в случае с предыдущими пакетами.
Содержимое нового пакета представит в среду, 18 декабря, в парламентском органе надзора за разведывательной службой Италии COPASIR министр обороны Италии Гвидо Кросетто, сообщили источники издания.
Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в понедельник заявил на конференции послов, что Италия «находится рядом с Киевом во всестороннем обязательстве за справедливый мир, который не может быть капитуляцией Украины». Он подчеркнул, что продолжается работа над вторым мирным саммитом с участием РФ, а также Китая, Индии и Бразилии.
Министр напомнил, что на встрече министров иностранных дел стран «Группы семи» в Фьюджи в ноябре была подтверждена «ключевая роль поддержки энергетической безопасности Украины и ее восстановления».