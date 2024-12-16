В Солигорске в декабре появилась радуга

В Солигорске в декабре появилась радуга3
- 16.12.2024, 20:01
Фотофакт.
За последние сутки погода нас максимально удивляет: то посыплется снег, из которого можно спокойно строить снеговиков, то пойдет дождь и подует шквалистый ветер. Но больше всех удивил в понедельник Солигорск: жители города шахтеров увидели настоящую радугу. Фотографии опубликовало издание «Шахцёр», передает «Онлайнер».
Популяризатор астрономии Виктор Малыщиц рассказал, что для зимы радуга — явление нетипичное, но сейчас, судя по всему, все факторы совпали.
— Для вясёлкі неабходна, каб з неба ішлі вадкія кропелькі вады (не сняжынкі) і адначасова былі прамыя сонечныя промні. Прычым сонца павінна быць невысока. А зараз яно высока не падымаецца — 12—13 градусаў. Ці бачыў я ўзімку вясёлку? Не, ніколі. Усё ж такі вельмі рэдка дажджы ўзімку суправаджаюцца сонцам. А сёння сапраўды пры штармавым надвор'і свяціла сонца. Падобнае бывае нячаста, — объясняет эксперт.