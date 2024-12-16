Немецкий евродепутат проехал на велосипеде 600 км для сбора в поддержку Украины 3 16.12.2024, 20:07

Он проехал от городка в Саксонии до Страсбурга.

Немецкий депутат Европарламента Йенс Гизеке устроил пятидневный велотур для сбора средств в поддержку Украины и преодолел 600 км от городка в Саксонии до Страсбурга.

Об этом сообщает «Европейская правда».

На прошлой неделе Гизеке, входящий в Европейскую народную партию, анонсировал свой велозаезд в поддержку Украины от своего родного городка Зегель в Саксонии до Страсбурга, запланировав проехать это расстояние за пять дней – с 12 декабря по 16 декабря.

Гизеке создал на своем сайте отдельную страницу об акции, где разместил счета для пожертвований. Он планирует потратить собранные средства на гуманитарную помощь для беднейших семей в Украине через гуманитарную организацию Helping Hands – в виде теплой одежды, средств обогрева и прочего, что пригодится в течение зимы.

«Война в Украине длится более 1000 дней и продолжает вызывать большие страдания... ЕС продолжает демонстрировать солидарность. Мы твердо стоим на стороне украинского народа», – написал депутат.

В понедельник президент Европарламента Роберта Метсола поздравила его с успешным завершением заезда.

Евродепутат писал, что за предыдущий заезд собрал 75 тысяч евро и на этот раз ставит цель 100 тысяч евро. Он еще не сообщил о финальном итоге сбора.

Это уже третья такая акция Гизеке. В предыдущие разы он поехал от Зегеля до Брюсселя, во второй раз – от Брюсселя до Страсбурга.

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