В Молодечненском районе спасли 230-летнее дерево

В Молодечненском районе спасли 230-летнее дерево2
- 16.12.2024, 20:11
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Вяз в деревне Талуи является самым большим не только на территории нашей страны, но и в Европе.
В деревне Талуи Молодечненского района вылечили дерево-старожил. Спасти памятник природы помог местный экоактивист Иван Дурейко.
Об этом рассказали в Минском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.
В этой деревне растет самый большой вяз не только на территории нашей страны, но и в Европе.
Шесть лет назад ценность дерева как природного объекта подтвердили специалисты Института экспериментальной ботаники имени В.Купревича НАН Беларуси.
Они пришли к выводу, что вязу, высота которого больше 25 м, около 230 лет. Однако Иван Дурейко утверждает, что выяснить абсолютный возраст старожила оказалось невозможно из-за наличия дупла в центральной части ствола.
В 2021 году дерево получило статус памятника природы республиканского значения. Благодаря местному экоактивисту вяз продолжает жить.
Что случилось с деревом
«Когда листва с дерева опала, на высоте примерно 6 м я заметил, что на стволе образовался белый гриб, и сообщил об этом в Молодечненскую районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды», – поделился Иван Дурейко.
Оказывается, грибы разрушительно влияют на деревья. По словам руководителя районной инспекции Владислава Чернова, это касается как коры, так и корней.
«В результате дерево может полностью погибнуть. Мы провели работу по спасению вяза: обрезали гриб, зачистили кору до здоровой древесины, обработали рану раствором медного купороса», – пояснил он.
В комитете обратили внимание, что на примере деревни Талуи видят положительный пример сотрудничества жителей, природоохранных организаций и местных властей.