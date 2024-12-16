ВСУ 14 декабря установили рекорд 16.12.2024, 20:16

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Уничтожили наибольшее количество автотехники оккупантов с начала полномасштабного вторжения.

За 14 декабря украинские военнослужащие уничтожили и подбили 181 автомобиль российской армии. Это максимальное поражение такого типа техники в сутки с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

В оборонном ведомстве уточнили, что речь идет об уничтожении и повреждении грузовиков разного назначения (логистический транспорт, в частности топливозаправщики) и легкой автомототехники.

Перед этим самые большие потери в автотехнике были зафиксированы 15 марта 2022 года. Тогда украинские военнослужащие подбили 179 единиц автомобилей оккупантов разного назначения.

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки, 15 декабря, армия России потеряла на войне в Украине около 1070 солдат.

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