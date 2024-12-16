«Могу чувствовать себя свободным» 16.12.2024, 20:40

Николай Сытый в матче за хоккейный клуб «Торунь», 7 декабря 2024 года. Фото: torunskihokej.pl

Белорусский хоккеист получил польский паспорт и уже сыграл за сборную Польши.

25-летний белорусский нападающий Николай Сытый выступает в «Торуни» четвертый сезон подряд. Осенью 2024 года он получил польский паспорт. Хоккеист уже успел сыграть за национальную сборную этой страны в товарищеских матчах. После начала войны в Украине Сытый подписал Антивоенную декларацию Белорусского фонда спортивной солидарности. Блог «Люди» связался с хоккеистом, чтобы узнать о его жизни в Польше, отъезде из Беларуси и давлении на игроков после августа-2020. Николай предпочел ответить на вопросы письменно. Мы перепечатываем этот текст.

«Польша стала для меня новым домом»

— Почему решили получить польский паспорт?

— Польша стала для меня новым домом, где могу чувствовать себя свободным. Паспорт этой страны открыл для меня новые возможности. Процесс оформления всех документов занял около трех лет, но он того стоил. Мне комфортно в Польше. Язык уже достаточно хорошо освоил, хотя еще учусь. Плюс с новым паспортом теперь гораздо легче путешествовать.

— Кстати, почему хотите, чтобы вас называли Миколай?

— Это польская форма моего имени. Нравится, как она звучит. Скажем так: это часть моего желания интегрироваться в польское общество.

— Вам нравится Торунь?

— Это красивый город с богатой историей и потрясающей архитектурой. Старый город и планетарий — мои любимые места. Иногда меня узнают фанаты хоккея вне арены, что, конечно, радует.

— Пробовали знаменитые торуньские пряники?

— Да, они великолепны! Из польских блюд люблю бигос и журек. Очень вкусная и сытная кухня.

«Любое несогласие могло стоить карьеры»

— Вы решили уехать в 2021-м из Беларуси в Польшу. Повлияла ли на ваше решение ситуация в стране?

— После событий 2020 года многие спортсмены, даже те, кто далек от политики, в том числе и я, почувствовали давление. Личная безопасность, отсутствие перспектив для свободного развития были ключевыми причинами переезда.

— При этом после августа-2020 почти все наши хоккеисты никак не высказывались…

— Да, в большинстве случаев игроки предпочитали молчать. Многие действительно не интересовались политикой. Однако хоккеисты понимали, что любое несогласие с официальной позицией могло стоить карьеры или даже привести к более серьезным последствиям.

— До отъезда в Польшу вы провели два сезона в «Динамо-Молодечно» и наверняка в курсе истории с хоккеистом Ильей Литвиновым, которого избили силовики, но дело замяли. Почему и тогда все молчали?

— Сложный вопрос. Думаю, многие боялись за себя и свои семьи. Литвинов тоже понимал, что любое слово может обернуться против него.

«Это больше политика, чем спорт»

— В то время у вас был двусторонний контракт с минским «Динамо». В КХЛ вы не дебютировали, но тренировались с командой. Известно, что и тренеры «Динамо» во главе с Крэйгом Вудкрофтом настаивали на подписании хоккеистами провластного письма спортсменов. Как это происходило?

— Проводилось не одно собрание, где нас убеждали подписать письмо. Было видно, что это имеет большое значение для руководства. На хоккеистов оказывалось определенное давление. Аргументировали тем, что это «общая позиция» команды и что отказ может сказаться на нашей карьере. Некоторым игрокам угрожали. Большинство подписали — просто, чтобы избежать конфликтов. Не ждите от меня конкретных фамилий. Скажу лишь, что сам ничего не подписывал.

— Но в итоге имена тех, кто подписал то провластное обращение, не были опубликованы.

— Возможно, из-за осознания того, что это вызовет резонанс.

— Вы воспитанник СДЮШОР БФСО «Динамо». Что можете о сказать о Дмитрии Баскове, который на начальном этапе вашей карьеры был директором динамовской школы?

— С Басковым пересекались несколько раз. Как хоккейный менеджер он неплох. У него явно есть влияние и связи, но это больше политика, чем спорт.

«Хочется завоевать медали»

— Какое отношение к хоккею в Торуни?

— Хоккей тут любят, но это не самый популярный вид спорта. Местная волейбольная, баскетбольная команды привлекают немало внимания. А так болельщики лояльны и активно поддерживают хоккейную команду, что вдохновляет.

— Как вам польская лига?

— Чемпионат с каждым годом становится все сильнее. В лигу приезжают качественные легионеры, которые действительно делают разницу на льду. Это не только повышает уровень, но и помогает местным игрокам расти, перенимая опыт. А вот белорусский хоккей, судя со стороны, к сожалению, переживает тяжелые времена.

— С каждым сезоном улучшается ваша статистика в «Торуни» (в прошлом сезоне Сытый набрал 36 очков в 39 матчах регулярного чемпионата). С чем это связываете?

— С упорной работой и адаптацией к польскому хоккею. Надеюсь, дальше будет только лучше. Хочется завоевать медали чемпионата страны. «Торунь» при мне постоянно выходила в плей-офф, но на большее пока не хватало стабильности и финансовых ресурсов. Однако верю, что у нас есть потенциал.

— Вы уже успели дебютировать за национальную сборную Польши. Как впечатления?

— Поучаствовал в спаррингах в ноябре и в декабре. Например, на прошлой неделе в городе Санок мы сыграли два матча с украинцами (команды обменялись победами со счетом 2:1. — Прим. ред.). Был приятно удивлен: и качеством подготовки команд, и организацией матчей, и поддержкой болельщиков. Уверен, что в будущем польский хоккей сможет выйти на еще более высокий уровень и успешно конкурировать на международной арене (весной следующего года полякам предстоит выступление на чемпионате мира в дивизионе 1А — втором по силе в мировом хоккее. — Прим. ред.).

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