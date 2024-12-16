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США ввели новые санкции против России и Северной Кореи

  • 16.12.2024, 21:16
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США ввели новые санкции против России и Северной Кореи

Под ограничения попали банки, генералы и чиновники.

Соединенные Штаты ввели санкции против российских и северокорейских компаний и физлиц. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщил Минфин США.

Под новые ограничения попали, в частности, банки, генералы и другие официальные лица из КНДР, а также российские компании, которые занимаются перевозкой нефти. Главная цель санкций — пресечь поддержку Пхеньяном войны России против Украины и нанести удар по финансовой деятельности Северной Кореи.

Десять государств и Евросоюз осудили участие Северной Кореи в войне в Украине

Десять стран и Евросоюз в совместном заявлении, опубликованном 16 декабря на сайте Госдепартамента США, осудили «растущее военное взаимодействие между КНДР и Россией, включая отправку северокорейских солдат в Россию для использования на поле боя против Украины». По мнению подписантов, вовлечение Пхеньяна в войну в Украине означает «опасное расширение конфликта» с «серьезными последствиями для европейской и индо-тихоокеанской безопасности».

Документ подписали министры иностранных дел Германии, Австралии, Канады, Франции, Италии, Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Великобритании, США и представитель ЕС. Они также выразили «глубокую обеспокоенность любой политической, военной или экономической поддержкой, которую Россия может оказывать незаконным программам КНДР по созданию оружия, включая оружие массового уничтожения».

Зеленский сообщил о присутствии солдат из Северной Кореи на поле боя под Курском

В субботу, 14 декабря, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российская армия начала привлекать «заметное количество» солдат из Северной Кореи к операциям в Курской области. «Потери среди этой категории уже тоже заметны», - заявил он в своем вечернем видеообращении.

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