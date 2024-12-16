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БАТЭ ищет футболистов через службу занятости

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  • 16.12.2024, 21:25
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БАТЭ ищет футболистов через службу занятости

Сколько готов платить футбольный клуб из Борисова.

Футбольный клуб БАТЭ из Борисова выставил вакансию на сайте государственной службы занятости Беларуси с самой высокой зарплатой в стране.

Так, «желто-синие» находятся в поиске спортсмена-инструктора (это официальное название профессии любого атлета, включая индивидуальные и командные виды спорта. – Прим.) с окладом Br2–12 тыс.

При этом БАТЭ единственный из спортивных клубов Беларуси вышел за рамки месячной зарплаты в размере Br10 тыс., заметил «Прессбол».

Всего на сайте службы занятости опубликовано 314 вакансий в поисках атлетов в командные виды спорта, которые ограничиваются не только футболом.

Минимальное жалованье, которое можно найти по профессии спортсмена-инструктора, равняется всего Br626.

Интересно, что с 1 января 2025 года минимальная зарплата в Беларуси составит на сотню больше – Br726.

В минимальный порог Br626 вписываются хоккейный «Неман» как клуб высшей лиги, клуб по хоккею на траве «Виктория» и волейбольная команда «Минск».

Волейбольный клуб «Шахтер» из Солигорска предлагает зарплату около Br3100.

Чуть больше можно получить в гандбольном клубе «Мешков» в Бресте – Br2150–3800.

Хорошие деньги и в футзале. Так, чемпион страны «Столица» предлагает Br1400–2500, а серебряный призер «Витэн» еще больше – до Br3800.

Баскетбольный клуб «Минск», находящийся в нестабильном положении в таблице чемпионата Беларуси, готов заплатить Br5813,95.

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