В Беларусь доставят Вифлеемский огонь

В Беларусь доставят Вифлеемский огонь5
- 16.12.2024, 21:49
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Однако взять непосредственно из Вифлеема его не удалось.
В Беларусь к католическому Рождеству доставят Вифлеемский огонь, хотя из-за войны на Ближнем Востоке его не удалось взять непосредственно из Вифлеема. Об этом говорится на странице прихода в Ворнянах, пишет сайт Katolik.life.
Католические скауты Беларуси посетят более 140 приходов, чтобы доставить Вифлеемский огонь мира. В ближайшие субботу и воскресенье, 21−22 декабря, от этого символа Рождества верующие смогут зажечь лампады в храмах, чтобы принести домой.
Однако впервые за всю историю акции будет распространяться Вифлеемский огонь, который с прошлого года хранили австрийские скауты. В Беларусь традиционно передадут Вифлеемский огонь польские скауты.