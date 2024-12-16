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В Беларусь доставят Вифлеемский огонь

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  • 16.12.2024, 21:49
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В Беларусь доставят Вифлеемский огонь

Однако взять непосредственно из Вифлеема его не удалось.

В Беларусь к католическому Рождеству доставят Вифлеемский огонь, хотя из-за войны на Ближнем Востоке его не удалось взять непосредственно из Вифлеема. Об этом говорится на странице прихода в Ворнянах, пишет сайт Katolik.life.

Католические скауты Беларуси посетят более 140 приходов, чтобы доставить Вифлеемский огонь мира. В ближайшие субботу и воскресенье, 21−22 декабря, от этого символа Рождества верующие смогут зажечь лампады в храмах, чтобы принести домой.

Однако впервые за всю историю акции будет распространяться Вифлеемский огонь, который с прошлого года хранили австрийские скауты. В Беларусь традиционно передадут Вифлеемский огонь польские скауты.

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