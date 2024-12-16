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Белорусский пастор установил необычный мировой рекорд

  • 16.12.2024, 22:11
  • 1,044
Белорусский пастор установил необычный мировой рекорд

Тарас Тельковский бежал марафон в кроксах и с надписью «Жыве Беларусь» на номере.

Пастор Тарас Тельковский пробежал марафон в испанской Малаге в кроксах, установив мировой рекорд. Он рассказал MOST, что таким образом хотел оригинально поздравить жену с днем рождения и напомнить миру о проблемах белорусов.

Марафонскую дистанцию в кроксах Тарас преодолел за 2 часа 35 минут и 3 секунды, побив предыдущий рекорд в этой категории на 16 минут.

— Моей жене исполнилось 40 лет, я хотел поздравить ее необычным способом. Она решила пробежать свой первый марафон на юбилей. Наша жизнь была полна трудностей, которые мы вместе преодолевали. Поэтому я выбрал такой символичный жест — пробежать с ней, но в кроксах. Получилось установить новый мировой рекорд, — рассказывает он.

Обувь, в которой бежал Тарас, не предназначена для бега. Кроксы производят из вспененного материала, изначально они создавались для лодок: обувь водостойкая, а подошва не скользит. Со временем кроксы завоевали популярность благодаря удобству, практичности и яркому дизайну.

— Кроксы на удивление хорошо держатся на ноге во время бега, хотя кажется, что они могут спадать. Но из-за постоянного трения стопы об обувь нога быстро устает. После 30 километров мне пришлось бежать на морально-волевых, так как физиологически это было очень тяжело. По итогу на одной ноге образовалась гигантская мозоль, — поделился Тарас.

Марафонский бег в кроксах стал популярным в последние годы. Только за 2024 год рекорд в этой категории обновлялся трижды.

Марафон Тарас бежал с надписью «Жыве Беларусь» на номере. Так он выразил солидарность с соотечественниками. Похожие перформансы Тельковский делает почти на каждом забеге.

— Этим ярким политическим лозунгом я хочу всем в очередной раз напомнить про людей, которые находятся в заключении в Беларуси, — объясняет он.

Кто такой Тарас Тельковский?

Тарас Тельковский живет в Польше уже три года. В Беларуси он стал известен в 2017 году, пробежав 500 километров по Минску в честь 500-летия издания Библии Франциска Скорины. В 2020 году пастор осудил насилие в стране и был задержан на протестах. В 2021 году он был вынужден покинуть Беларусь.

Сегодня Тельковский известен как один из самых быстрых белорусов в Польше. Он неоднократно становился призером различных забегов. Летом 2023 года Тарас проехал на велосипеде 850 километров вдоль границы Беларуси и ЕС, чтобы привлечь внимание к судьбе политзаключенных.

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