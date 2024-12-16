Белоруска заметила на рогачевской сгущенке необычную надпись 3 16.12.2024, 22:26

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Так и должно быть?

«Неужели теперь можно нарваться на подделку сгущенки?» — написала в редакцию «Онлайнера» читательница Юлия. Она купила в магазине банку рогачевского сгущенного молока, на которой было предупреждение о возможном фальсификате.

«Опасайтесь подделки! Смотрите на дне банки надпись „Рогачев Беларусь“», — такую пометку заметила Юлия.

По ее словам, на этой банке такая надпись была, но ее смутило, что раньше она не замечала призывов опасаться подделок.

— Я обычно не обращала внимания на этикетку, может, мне попадалась глубокская сгущенка и там нет такой надписи, но я в целом ни разу не видела, чтобы на продукте предупреждали о том, что нужно опасаться подделок. Хотя знаю, что может быть фальшивая икра или сливочное масло.

Как тревожный человек, я подумала: а вдруг это на подделках пишут, что надо остерегаться подделок?

Специалисты Рогачевского молочноконсервного комбината пояснили журналисту, что такая надпись на этикетке уже давно и настоящую сгущенку действительно можно распознать по оттиску на дне банки, хотя это не единственный признак оригинального продукта.

— Если есть сомнения, то можно напрямую присылать нам фото, и мы тогда будем видеть, чья эта банка и этикетка.

В Беларуси мы не сталкивались с фальсификацией нашей продукции. Самый простой вариант, как проверить еще в магазине, — на продукте есть DataMatrix, можно отсканировать и увидеть, кто является изготовителем.

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