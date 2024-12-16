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В Шклове работник птицефабрики украл 18 тысяч цыплят

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  • 16.12.2024, 22:47
В Шклове работник птицефабрики украл 18 тысяч цыплят

Что решил суд.

В Шкловском районе работнику одного из сельскохозпредприятий вынесен приговор за хищение более 18 тысяч цыплят-бройлеров, сообщает Могилевский областной суд.

Обвиняемый, занимая должность инженера, а позже начальника цеха инкубации, за семь месяцев, с августа 2023 по февраль 2024, регулярно с использованием своих служебных полномочий совершал хищение цыплят-бройлеров и перепродавал их в частное фермерское хозяйство в Гомельской области. Птицефабрике причинен ущерб в размере более 14 тысяч рублей.

Обвиняемый, а у него двое несовершеннолетних детей, вину признал полностью, ущерб возместил. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и с отсрочкой приговора на три года, а также с лишением права занимать руководящие должности сроком на 5 лет, со штрафом в размере 300 базовых величин (12 000 рублей).

Кроме того, суд обязал обвиняемого в свободное от работы время выполнить общественно полезные работы в объеме 100 часов.

Приговор еще может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

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