СМИ: Звездный Неймар определился со своим следующим клубом
- 16.12.2024, 23:07
Бразильский футболист присоединится к двум легендам.
Знаменитый бразильский форвард Неймар, выступающий за саудовский «Аль-Хиляль», хочет продолжить карьеру в американском клубе «Интер Майами».
Об этом сообщает Sky Sport Switzerland.
По данным издания, Неймар сказал партнерам по команде, что присоединится к «Интер Майами» летом 2025 года, когда закончится его контракт с «Аль-Хилялем».
Бразилец хочет вновь объединиться с форвардами «Интер Майами» Лионелем Месси и Луисом Суаресом — ранее легендарное трио выступало за каталонскую «Барселону».
При этом существует вероятность, что с помощью слухов об «Интер Майами» Неймар пытается оказать давление на руководство саудовской лиги и местного министра спорта с целью получить повышение зарплаты.
32-летний Неймар вернулся на поле в октябре, пропустив около года из-за травмы крестообразной связки колена. В этом сезоне нападающий принял участие лишь в двух поединках и получил очередную травму.