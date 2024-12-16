СМИ: Звездный Неймар определился со своим следующим клубом 16.12.2024, 23:07

Бразильский футболист присоединится к двум легендам.

Знаменитый бразильский форвард Неймар, выступающий за саудовский «Аль-Хиляль», хочет продолжить карьеру в американском клубе «Интер Майами».

Об этом сообщает Sky Sport Switzerland.

По данным издания, Неймар сказал партнерам по команде, что присоединится к «Интер Майами» летом 2025 года, когда закончится его контракт с «Аль-Хилялем».

Бразилец хочет вновь объединиться с форвардами «Интер Майами» Лионелем Месси и Луисом Суаресом — ранее легендарное трио выступало за каталонскую «Барселону».

При этом существует вероятность, что с помощью слухов об «Интер Майами» Неймар пытается оказать давление на руководство саудовской лиги и местного министра спорта с целью получить повышение зарплаты.

32-летний Неймар вернулся на поле в октябре, пропустив около года из-за травмы крестообразной связки колена. В этом сезоне нападающий принял участие лишь в двух поединках и получил очередную травму.

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