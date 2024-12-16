Пентагон подтвердил гибель солдат КНДР в бою с Украиной
- 16.12.2024, 23:14
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Северокорейских военных ликвидировали в Курской области.
У Вашингтона есть сведения о том, что северокорейские войска впервые вступили в бой бок о бок с российскими войсками в Курске. Об этом 16 декабря заявил журналистам представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер, пишет Reuters.
«Мы считаем, что северокорейские солдаты участвовали в боевых действиях в Курске... У нас есть данные, что они понесли потери, как убитыми, так и ранеными», – сказал он.
По словам Райдера, у него нет подробностей о количестве жертв среди северокорейцев, но есть свидетельства, что войска КНДР вступили в бой на прошлой неделе.