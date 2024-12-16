Зеленский: $20 млрд для Украины от США уже на счету во Всемирном банке 1 16.12.2024, 23:54

Владимир Зеленский

Кредит погасят за счет прибыли от замороженных активов России.

США перечислили 20 млрд долларов для Украины на счет во Всемирном банке. Средства предоставляют в рамках кредита, который погасят за счет прибыли от замороженных активов России.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня докладывал ему о сотрудничестве с партнерами, в том числе о финансовом.

«Премьер-министр доложил, что 20 миллиардов долларов от замороженных российских активов уже во Всемирном банке на счету», - добавил Зеленский.

Также отдельно обсуждалась работа с Европейским банком реконструкции и развития. Уже есть конкретные программы.

«В следующем году мы сможем добавить дополнительный объем энергии благодаря только этим программам с ЕБРР. Имеются также и дополнительные средства на программы энергоэффективности. Очень важно все реализовать как можно быстрее», - отметил президент.

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