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Зеленский: $20 млрд для Украины от США уже на счету во Всемирном банке

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  • 16.12.2024, 23:54
Зеленский: $20 млрд для Украины от США уже на счету во Всемирном банке
Владимир Зеленский

Кредит погасят за счет прибыли от замороженных активов России.

США перечислили 20 млрд долларов для Украины на счет во Всемирном банке. Средства предоставляют в рамках кредита, который погасят за счет прибыли от замороженных активов России.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня докладывал ему о сотрудничестве с партнерами, в том числе о финансовом.

«Премьер-министр доложил, что 20 миллиардов долларов от замороженных российских активов уже во Всемирном банке на счету», - добавил Зеленский.

Также отдельно обсуждалась работа с Европейским банком реконструкции и развития. Уже есть конкретные программы.

«В следующем году мы сможем добавить дополнительный объем энергии благодаря только этим программам с ЕБРР. Имеются также и дополнительные средства на программы энергоэффективности. Очень важно все реализовать как можно быстрее», - отметил президент.

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