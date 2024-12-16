В Гродно старейший троллейбус украсили к праздниками 16.12.2024, 23:38

Видеофакт.

Троллейбус 1989 года выпуска недавно отреставрировали, а на днях еще и украсили к новогодним праздникам. По мнению белорусов, при одном только взгляде на него «сразу становится уютно и атмосферно», пишет CityDog.io.

Крышу оранжево-белого 187-го троллейбуса задекорировали к предстоящим праздникам. На ней появилась гирлянда с разноцветными шариками, а также украшенные коробки для подарков разных размеров.

Троллейбус № 187 работает в Гродно с 1990 года и является единственным в своем роде. Следующие после него, по словам главного инженера автобусного парка в Гродно, только троллейбусы 2007 года выпуска.

За 35 лет эксплуатации троллейбус прошел два капитальных ремонта: в 2013 году ему вернули первоначальный вид, а в 2023-м обновили салон, украсив его архивными фотографиями и образцами старых проездных билетов.

Кстати, сегодня он не только перевозит пассажиров по маршрутам № 3, 9 и 11, но и участвует в экскурсиях и праздниках, а также используется для частных мероприятий: дни рождения и корпоративы.

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