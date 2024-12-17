В президентской гонке в Румынии появился новый кандидат 17.12.2024, 5:32

Никушор Дан

О желании баллотироваться объявил мэр Бухареста.

Мэр Бухареста Никушор Дан будет баллотироваться в качестве независимого кандидата на повторных выборах президента страны. Об этом он сообщил на пресс-конференции, пишет Politico.

«Мы сейчас переживаем самый тяжелый со времен революции переломный момент. Я намерен баллотироваться в президенты в 2025 году», – сказал Дан, добавив, что он планирует выдвигаться как независимый кандидат, однако готов обсуждать поддержку своей кандидатуры с проевропейскими партиями страны.

54-летний Никушор Дан, математик и активист, чье имя переводится как «Маленький Ник», занимает второй срок в должности мэра Бухареста. Он основал и раньше возглавлял либеральную партию, которая дала начало Союзу спасения Румынии, ныне третьей по численности партии в парламенте.

В своей первой кампании на должность мэра в 2016 году Дан пообещал побороть коррупцию, уклонение от уплаты налогов и отмывание денег — характерные черты предыдущих мэров, один из которых был даже отправлен в тюрьму за взяточничество.

С подобными месседжами он будет идти и на выборы главы Румынии. Во время пресс-конференции он отметил необходимость преодолеть коррупцию, дать стране направление и преодолеть социальные и культурные разногласия.

«Есть целые территории румынского государства, которые захватили группы интересов. Это будет жесткая борьба между теми, кто защищает общественные интересы и теми, кто защищает интересы [таких] групп», — сказал Дан.

6 декабря Конституционный суд Румынии отменил запланированный второй тур президентских выборов после того, как фактически неизвестный ранее ультранационалист Калин Джорджеску — яростный критик Европейского Союза и НАТО — набрал большинство голосов в первом туре выборов.

Суд отменил результаты выборов после того, как службы безопасности Румынии заявили, что в пользу Джорджеску за средства, не задекларированные во время избирательной кампании, работали ряд инфлюэнсеров в соцсети TikTok. Это очень похоже на операции влияния, которые ранее проводил Кремль в Украине и Молдове.

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