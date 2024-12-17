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«Хартия» провела первую полностью роботизированную операцию против военных РФ

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  • 17.12.2024, 8:22
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«Хартия» провела первую полностью роботизированную операцию против военных РФ

Бойцы соединили наземных роботов с различными типами БпЛА.

В начале декабря на Харьковском направлении 13-я бригада Нацгвардии Украины «Хартия» провела первую полностью роботизированную операцию против военных РФ. Она призвана уберечь жизни солдат на передовой.

Об этом заявил представитель службы связей с общественностью «Хартии» Владимир Дегтярев, сообщает «Суспільне».

Он рассказал, что бойцы соединили наземных роботов с различными типами БпЛА, чтобы таким образом создать условия для продвижения подразделений бригады на поле боя.

«Была задача совместить наземные роботизированные комплексы, БпЛА различных типов, ударные FPV-дроны и разведывательные дроны с работой наземных роботизированных комплексов. Были применены и мобильные торелли с установленными на них пулеметами, камикадзе, задача которых подъехать и взорвать, например, какое-то укрытие врага», - сказал представитель «Хартии.

По словам Дегтярева, задача роботизированного комплекса - уменьшить риск для жизни военнослужащих. В частности, в направлении логистики, разминирования и минирования, а также точных попаданий.

«Это касается логистики, например, доставка на боевые позиции пехоты, боекомплекта, воды, павербанков, топлива. Это касается и дистанционного разминирования и минирования, чтобы не дать врагу подойти к нашим позициям. Это касается более точного попадания. Например, сбросы с больших мультикоптеров, они являются более точными, чем работа артиллерии», - пояснил он.

Относительно погодных условий и как они влияют на боевые действия, представитель «Хартии» сказал, что бойцы подразделения начали готовиться к зиме еще в июле месяце.

«Мы готовить позиции, готовить бойцов, технику. Поэтому можно сказать, что мы более готовы. Сейчас россияне применяют тактику пропитки, когда отправляют малые группы, задача которых дойти куда-то, вызвать на себя огонь и разоблачить наши боевые позиции», - доложил он.

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