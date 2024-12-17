закрыть
17 декабря 2024, вторник, 10:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ЕС обсудит с сирийскими повстанцами закрытие российских баз

  • 17.12.2024, 8:24
  • 3,278
ЕС обсудит с сирийскими повстанцами закрытие российских баз

Кая Каллас раскрыла подробности.

Европейский союз поднимет вопрос о закрытии российских баз в Сирии. Это связано с влиянием, которое имеет Россия.

Об этом заявила главный дипломат ЕС Кая Каллас, сообщает Politico.

Она отметила, что тему закрытия баз РФ в Тартусе и Хмеймими в Сирии подняли ряд министров иностранных дел стран Евросоюза. Говорить об этом будут уже во время первоначальных контактов с повстанческими силами.

«Многие министры иностранных дел подхватили это, чтобы сказать, что, знаете, это должно быть условием для нового руководства, чтобы оно также избавилось от российского влияния там, потому что это база, с которой они (Россия - ред.) также ведут свою деятельность в отношении Африки и южных соседей. Поэтому мы поднимем этот вопрос с руководством, когда у нас будут встречи», - заявила Каллас после встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Москва присела от шока
Москва присела от шока Герман Обухов
Одна Чемоданиха чего стоит!
Одна Чемоданиха чего стоит! Ирина Халип
Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип