ЕС обсудит с сирийскими повстанцами закрытие российских баз 17.12.2024, 8:24

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Кая Каллас раскрыла подробности.

Европейский союз поднимет вопрос о закрытии российских баз в Сирии. Это связано с влиянием, которое имеет Россия.

Об этом заявила главный дипломат ЕС Кая Каллас, сообщает Politico.

Она отметила, что тему закрытия баз РФ в Тартусе и Хмеймими в Сирии подняли ряд министров иностранных дел стран Евросоюза. Говорить об этом будут уже во время первоначальных контактов с повстанческими силами.

«Многие министры иностранных дел подхватили это, чтобы сказать, что, знаете, это должно быть условием для нового руководства, чтобы оно также избавилось от российского влияния там, потому что это база, с которой они (Россия - ред.) также ведут свою деятельность в отношении Африки и южных соседей. Поэтому мы поднимем этот вопрос с руководством, когда у нас будут встречи», - заявила Каллас после встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.

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