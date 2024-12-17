МИД Украины напомнил Лукашенко и его приспешникам о международном трибунале 8 17.12.2024, 8:29

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Это единственное, на что может рассчитывать диктатор и его окружение.

МИД Украины выразил удивление из-за заявления белорусских дипломатов о стремлении страны получить место за столом переговоров по окончании войны в Украине.

«Министерство иностранных дел Украины с удивлением восприняло заявление представителя белорусского внешнеполитического ведомства о том, что Республика Беларусь якобы претендует на «место за столом мирных переговоров», где она стремится получить какие-то «гарантии безопасности», — заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий.

Он отметил, что белорусский режим, вопреки части второй статьи 18 Конституции Республики Беларусь, которая подчеркивает, что «Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств», в феврале 2022 года стал соучастником полномасштабного вооруженного вторжения РФ в Украину.

«Единственное, на что имеют право претендовать беларусские должностные лица, — это справедливое разбирательство в рамках процесса привлечения агрессора и его пособников к международно-правовой ответственности за агрессию против Украины», — добавил представитель МИД.

По его словам, единственным источником реальных угроз безопасности для Беларуси является Российская Федерация, использовавшая территорию своего союзника для вооруженной агрессии против Украины.

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