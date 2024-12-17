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Подорванный в Москве генерал обвинял США в создании «боевых комаров» для Украины

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  • 17.12.2024, 8:35
  • 9,338
Подорванный в Москве генерал обвинял США в создании «боевых комаров» для Украины
Игорь Кириллов

Новые подробности о ликвидированном начальнике войск РХБЗ России.

Утром 17 декабря в Москве на Рязанском проспекте в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщают Baza, Shot и Mash. Вместе с ним погиб его водитель.

Как сообщили ТАСС в оперативных службах, взрыв произошел по адресу Рязанский проспект, д. 2/1. По данным Baza, самодельное взрывное устройство могло быть прикреплено к рулю самоката, который стоял у подъезда жилого здания. Взрывной волной в доме с первого по четвертый этаж выбило стекла и вырвало дверь подъезда. Также повреждения получили три стоявших рядом автомобиля.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело и назначил медицинскую и взрывотехническую экспертизу. «Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, на контроле», — отметили в прокуратуре Москвы.

54-летний Кириллов занимал должность начальника РХБЗ ВС РФ с 2017 года. Он принимал участие в создании и принятии на вооружение тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка». Генерал находился под санкциями за участие в войне против Украины.

В ходе военного конфликта он неоднократно обвинял Вооруженные силы Украины (ВСУ) в применении химического оружия. В октябре Кириллов заявил, что украинская армия использовала химоружие, произведенное на Западе, в городе Судже Курской области. По его словам, ВСУ били кассетными боеприпасами DM-105 калибра 155 мм, которые содержали хлор, а также отравляющие вещества удушающего действия.

В 2022 году Кириллов сообщил о «курируемых США» биолабораториях в Украине, в которых «американские заказчики» собирались сделать комаров переносчиками желтой лихорадки, а также лихорадок денге и Зика. Позднее Кириллов предупреждал, что комары-переносчики вирусов находятся на «высоком техническом уровне готовности» к применению против российской армии.

В связи с этим Россия подготовила осуждающую США резолюцию и выставила ее на голосование в Совете Безопасности ООН. Однако документ, в котором говорилось об американских биолабораториях и беспилотниках с «боевыми комарами», провалился — за его принятие проголосовали только сама Россия и Китай, против выступили США, Великобритания и Франция, а остальные 10 членов Совета воздержались от голосования.

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