Солигорчанин отправился в страну, которая была огромной империей, но так и не завоевала белорусские земли 1 17.12.2024, 8:44

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И поделился впечатлениями.

Александр Гойшик продолжает путешествовать вокруг света. После китайских приключений солигорчанин отправился в страну, которая в XIII веке была одной из самых могущественных империй. Однако так и не смогла завоевать белорусские земли. Речь о Монголии. Как сейчас живут потомки Чингисхана в стране, где расстояние от поселения до поселения может составлять до 100 километров, валюта называется тугрики, а в столице — множество караоке-клубов, читайте в его дневнике для «Зеркала».

Монгольский автостоп при помощи ГАИ

В китайской Внутренней Монголии все официальные надписи дублируются старомонгольским вертикальным письмом — историческим алфавитом времен Чингисхана. Однако монголы из Монголии читать его не умеют, потому что там используется кириллица. Поэтому в пограничном городке Эрен-Хото вывески магазинов и реклама дублируются кириллическими надписями — для многочисленных «челноков» из Монголии. Можно увидеть смешные «машин механик мотор редуктор», а иногда даже что-то совершенно неприличное!

Обменял китайские юани на монгольские тугрики, прыгнул в маршрутку и через час был уже в Монголии. Переход границы был довольно прост, никаких вопросов не задавали: «Желаем удачного путешествия! Приветствуем в Монголии».

Уже в обед я был в пограничном городке Замын-Уудэ. Поезд до столицы отправлялся только вечером, поэтому я решил не терять времени и попытаться доехать до Улан-Батора автостопом. До столицы было 650 км (Монголия — просто огромная страна!). По площади она в семь с половиной раз больше Беларуси, при этом населения почти в три раза меньше. Это одна из наименее плотно населенных стран мира (кстати, самая густонаселенная страна — Макао, о котором я писал в прошлых сериях).

Пограничное монгольское местечко Замын-Уудэ оставило очень депрессивное впечатление: облезлые советские бараки, грязь и памятники нерушимой монгольско-советской дружбе. Чем-то напомнило забытые богом городки в Сибири или на Дальнем Востоке, особенно по количеству пьяных и разбросанных повсюду пустых бутылок.

Однако на выезде из городка в сторону столицы меня ждала удача — пост ГАИ, где молодые дорожные полицейские на довольно неплохом английском расспросили, кто я, откуда и куда еду. А когда услышали о моем путешествии, то сказали присесть в тенечке подождать: мол, сейчас мы тебя посадим на прямую машину в Улан-Батор.

И действительно, уже через пять минут я мчал в столицу на машине со здешними подростками под бодрые ритмы и рифмы монгольского рэпа. Два брата и их младшая сестра перегоняли японскую иномарку, которую из Китая пригнали родители.

Старшему брату недавно исполнилось 18, поэтому водителем был он. К сожалению, они говорили только по-монгольски, поэтому нам понадобился гугл-переводчик, чтобы как-то общаться.

Здешние пейзажи — это что-то невероятное. Помните ту самую заставку из старых версий Windows? Так вот это оно самое, только вживую. И еще кое-где на горизонте попадаются юрты и верблюды. Очень красиво!

Дорога в довольно хорошем состоянии (за исключением отдельных участков), поэтому молодой монгольский шумахер за рулем гнал во всю мощь. Несколько раз останавливались на заправках, которые тоже выглядят удивительно цивильно. Где-то через восемь часов домчали до Улан-Батора, где живет почти половина населения Монголии.

Турецкий хост, знакомство с российскими «атомщиками» и беларусские продукты

Здесь меня ждал хост по каучсерфингу, Мехмет из Турции, инженер на строительном проекте. Он полжизни работает в разных экзотических странах, где крупные турецкие компании выигрывают тендеры. Много лет работал в России, довольно неплохо говорит по-русски (но мы говорили по-английски), бывал даже в Беларуси. Очень ему запомнились наши красивые девушки, наверное, самые красивые на его вкус (достаточно стереотипно для турецких мужчин).

Мехмет снимает большую квартиру в живописном районе монгольской столицы, почти все время работает и дома бывает, только чтобы поспать. Он выделил мне отдельную комнату и сказал, что я могу оставаться, сколько захочу. Я действительно рассчитывал на несколько дней просто упасть и ничего не делать, немножко отдохнуть от миллионов человек, которых я видел на каждом шагу в Китае.

Монголия просто идеальная страна для этого. Окна квартиры Мехмета выходят на небольшие горы, окружающие Улан-Батор с юга. В первый же день я выбрался на хайкинг в национальный парк Богд-Хан, который начинается почти сразу у дома моего хоста. Какой же это был кайф для меня: холодно, зелено и безлюдно!

Уже в начале августа надо было надевать куртку, я бы никогда не подумал, что буду так этому радоваться. Два года без зимы в Латинской Америке, три месяца лета в Новой Зеландии и Австралии, почти полгода в Юго-Восточной Азии с ее жарой и высокой влажностью, последние дни в Пекине с его смогом. Короче, я уже немного подзабыл, что такое холод, поэтому мне очень понравилась здешняя погода. Улан-Батор — самая холодная в мире столица, зимой температура опускается даже до -50℃!

За несколько часов хайкинга по живописным горам с красивыми пейзажами монгольской столицы я почти не встретил людей. Ого, а что, так можно было?! Вышел из национального парка на окраину Улан-Батора и попал на большой мемориал памяти монгольских и советских воинов, погибших во время Второй мировой войны.

В той войне монголы воевали на японском фронте, где отличились чрезвычайным мужеством. Все-таки не зря они потомки Чингисхана, который вместе со своей армией завоевал половину тогдашнего мира. Мемориал чем-то напомнил наш Курган Славы. В целом, по моему мнению, Монголия выглядит очень «по-советски», с такими привычными нашему глазу панельками, типичными зданиями домов культуры, универсама или вокзала, разными монументами в виде танка или самолета и т. д.

Коммунистическая Монгольская Народная Республика считалась 16-й союзной республикой в составе СССР, но официально никогда в него не входила. Чтобы не дразнить коммунистический Китай, с которым сначала были дружеские и партнерские отношения, советские власти игнорировали просьбы монгольских товарищей о полном присоединении к Союзу.

Однако страна была полностью в сфере влияния СССР: здесь базировались советские войска, специалисты создавали монгольскую промышленность, медицину и образование. Поэтому визуально страна сильно напоминает какой-нибудь провинциальный Казахстан, с такими же бесконечными степями.

В магазинах много российских и даже белорусских продуктов — вездесущий «Санта-Бремор» добрался даже до Монголии (хотя чему удивляться, я его даже в магазинах Новой Зеландии видел!). Беларусская молочка, украинская кондитерка, польские соки. Здесь работает даже сеть французских супермаркетов «Карфур» с оригинальными продуктами этой марки, произведенными во Франции. Не могу себе представить, как кому-то выгодно через половину мира доставлять продукты, и это все равно будет дешевле, чем местные аналоги.

Наконец я наварил себе гречки, это, наверное, единственное, по чему я скучал. Эмпирическим путем в очередной раз обнаружилось, что белорусская сгущенка и глазированные сырки гораздо вкуснее российской имитации.

Пятничным вечером Мехмет пригласил меня в модный бар посидеть с его шефом, израильтянином с польским паспортом. Выпили мы по паре бокалов пива, и, пока они там обсуждали какие-то околорабочие темы, я разговорился с молодой семьей из России, которая сидела рядом. Парень — инженер на «Росатоме», они собираются строить АЭС в Монголии. Чтобы выиграть тендер, по словам моего нового знакомого, они сильно демпингуют. Я полушутя говорю ему, что знаем мы, как вы строите, нам в Беларуси вы уже соорудили Островецкую АЭС, которая постоянно на ремонте.

— Даже корпус реактора у вас упал, а когда вы его заменили и везли в Беларусь новый, то тоже повредили при транспортировке! — говорю ему.

— Это все неправда! Я там работал и могу гарантировать, что Беларусская АЭС соответствует всем мировым нормам! — возмущался мой собеседник.

Сначала парень пытался оправдываться и доказывать, что они построили качественно. Когда же увидел улыбку в моих глазах, то поинтересовался, откуда я все это знаю и кто я вообще такой. Услышав, что я блогер и путешественник, он начал смотреть на меня с недоверием и подозрением: вдруг выяснилось, что у них какие-то неотложные дела и им нужно срочно куда-то ехать. Смех да и только! Каких людей не встретишь на своем пути, ей-богу!

Потомки Чингисхана, монгольский хип-хоп и кыргызский шашлычник

Наверное, самый известный монгол в мире — Чингисхан, он же — чуть ли не основной туристический бренд страны. Настолько, что недалеко от Улан-Батора соорудили его огромную статую на коне. Самую большую конную статую в мире. В один из дней я решил съездить на нее посмотреть. Это одна из самых интересных достопримечательностей недалеко от столицы.

В целом Монголия не очень простая для самостоятельных путешествий страна. Огромные расстояния, слабо развитый общественный транспорт, отсутствие необходимой инфраструктуры делают путешествие по этой стране задачей со звездочкой. Или плати за тур, который здесь стоит каких-то космических денег. Мне рассказывали об организованных турах на мотоциклах (несколько тысяч километров по степям с ночевкой в юртах) стоимостью под 2000 долларов за полторы недели. Или арендуй джип для самостоятельного путешествия, который тоже потянет пару сотен долларов в день.

К статуе Чингисхана я выбрался автостопом. Добрался быстро, ни разу не ждал больше пяти минут. В основном меня подвозили молодые парни, которые все как один слушали в машине тот самый монгольский рэп, о котором я писал выше. Меня так удивила популярность этой музыки, что я даже полез гуглить.

Оказывается, монгольская хип-хоп-сцена — это целый феномен. Клипы здешних рэп-звезд собирают большое количество просмотров. Молодежь слушает свое и начинает больше интересоваться историей своей страны. В этом белорусам стоило бы поучиться у монголов.

В самом Улан-Баторе не так много чего смотреть. Спальные районы со знакомыми нам панельками и экзотическими для нашего глаза буддийскими пагодами. А еще современный центр с модными небоскребами, бизнес-центрами и шопинг-моллами.

Кстати, еще одна интересная особенность Монголии — какая-то аномальная распространенность караоке-баров. Они не просто на каждом шагу, но иногда даже занимают все торговые точки на первом этаже пятиэтажных панелек. Никогда и нигде не видел ничего подобного, даже во Вьетнаме, где караоке — самое главное развлечение.

В общей сложности я пробыл в Улан-Баторе десять дней, ждал онлайн-визу в Пакистан, отдыхал от китайской многолюдности, ел привычную мне еду, писал этот блог в компьютерном клубе на районе и делал резервные копии моих фото и видео с телефона.

Познакомился с Улугбеком, кыргызом, который делает шашлыки в небольшом кафе возле местного магазина а-ля наш «Евроопт». Он так радовался, что может наконец поговорить по-русски, потому что в Монголии большой языковой барьер для него. Улугбек прожил лет десять где-то в Сибири, уже вроде бы даже российский паспорт мог получить. Но началась война в Украине, к нему пришли на работу и прямым текстом сказали, что у него есть два дня, чтобы собраться и ехать воевать, иначе российского гражданства ему не получить и его депортируют.

Он попытался как-то «разрулить ситуацию», но быстро понял, что это не имеет смысла, потому что нескольких его земляков силой отправили на фронт. Улугбек категорически против этой бессмысленной войны, поэтому вынужден был бросить все, что имел в России, и вернуться на родину. На выезде из РФ ему влепили депортацию. Сейчас они с друзьями пытаются начать все с нуля в Монголии. Говорит, что деньги здесь можно заработать даже бóльшие, но поговорить не с кем и гораздо холоднее, чем даже в Сибири.

Наконец я получил пакистанскую визу и немного отдохнул — время продолжать путешествие. Мой маршрут в Пакистан пролегал через Западный Китай — Синцзян-Уйгурский автономный район. Из Улан-Батора до китайской границы я ехал автобусом почти полтора дня. Билет стоил где-то 40 долларов приблизительно за 1600 км. Далекое путешествие автобусом по Монголии отличалось от моих рекордных двух суток в автобусе по Индонезии.

Прежде всего пейзажами: за окном бесконечная степь, то тут, то там видны юрты и стада коней — популяция этих животных в Монголии больше, чем население страны. Небольшие поселки попадаются где-то каждые сто километров, там обычно есть вся нужная инфраструктура: заправка, магазин и столовая. Даже мобильный интернет 5G ловит!

Мое место было в первом ряду, много часов я любовался красивыми пейзажами через лобовое стекло. Среди ночи водитель, который весь день «крутил баранку», лег спать прямо на приборной панели, опершись спиной об это самое стекло. Уровень опасности максимальный, если на дорогу вдруг выскочит какой-нибудь конь или верблюд — считай, все. Мне настолько дико было это все видеть, что я почти не спал.

Монголы очень приветливые. Всем пассажирам было интересно, кто я такой и откуда. Но ведь языковой барьер. Поэтому единственный из них, кто мог три с половиной слова связать по-английски, сразу же стал переговорщиком на остановках. У меня спрашивали о путешествии, угощали буузами — монгольскими мантами и сутей-цай — местным соленым чаем на молоке. Приглашали в гости и даже спрашивали контакты на МТЗ, чтобы купить белорусский трактор!

Мне помогли купить билет на автобус в Китай, так как оплатить через интернет можно только с местной банковской карты, а границу нельзя проходить пешком. Короче, заимел себе пару монгольских приятелей, сейчас они активно лайкают мои посты в Instagram.

Остановился на ночь в отеле в Буддае — забытом монгольском поселке у китайской границы. 20 долларов — это очень дорого для такого места и условий, но ведь выбора нет. Вышел прогуляться — и через пару минут мне уже сигналят из проезжающей машины. Мои новые знакомые из автобуса пригласили меня на ужин к себе домой. Очень приятно и вкусно!

Завтра мне нужно было вставать очень рано, пересечение границы заняло пару часов. Про Западный Китай я расскажу вам в следующей серии.

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