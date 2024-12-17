Путин проговорился о лжи Медведева 2 17.12.2024, 8:46

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Речь идет о крайне важном для Кремля показателе.

В 2023 году более 300 тысяч россиян заключили контракты с Министерством обороны, заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии военного ведомства. «Пришли в военкоматы и подписали контракты на службу в вооруженных силах. Свыше 300 тысяч», — отметил он.

Однако эта цифра отличается от ранее озвученной зампредом Совета безопасности Дмитрием Медведевым. В январе Медведев утверждал, что за 2023 год контракт с Минобороны для участия в войне против Украины подписали 420 тысяч человек, а еще 80 тысяч отправились на фронт в качестве добровольцев.

По данным Яниса Клюге, научного сотрудника германского Института проблем международной безопасности, российская армия в последнее время сталкивается с заметным сокращением темпов вербовки. В начале декабря Клюге, проанализировав федеральный бюджет России, сообщил, что в третьем квартале в среднем ежедневно заключалось порядка 700 новых контрактов, что почти на треть меньше, чем во втором квартале. Тогда ежедневно к армии присоединялось около 1020 человек, а общее число привлеченных за квартал составило 92,9 тысячи.

По подсчетам Министерства обороны Великобритании, общие потери российской армии за время полномасштабной войны в Украине составляют 610 тысяч человек, из которых 200 тысяч убитых, а 400 тысяч раненых. Пентагон приводит схожие цифры: 615 тысяч человек (115 тысяч убитых, 500 тысяч раненых). Генштаб ВСУ по состоянию на конец ноября оценивает общие российские потери в 735 тысяч человек.

В ноябре, по данным источника «Русской службы Би-би-си» в НАТО, российская армия теряла до 1500 человек ежедневно, что стало рекордным уровнем с начала войны. Предыдущий максимум был зафиксирован в сентябре, когда, согласно оценкам Минобороны Британии, среднесуточные потери РФ составляли 1271 человек. До этого максимальный показатель был отмечен в мае: 1262 человек в сутки.

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