NYT: Путину больно из-за свержения Асада 17.12.2024, 9:14

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Москва остро переживает падение диктаторского режима.

В понедельник в России транслировали по телевидению ежегодную встречу высшего руководства РФ, где председательствовали диктатор Владимир Путин и его министр обороны. Российские чиновники затронули темы от НАТО и войны в Украине до ипотеки для военных.

Но один вопрос вниманием обделили, а именно ситуацию в Сирии, где РФ годами сохраняла военное присутствие. Внимание на это обратило The New York Times. Российский диктатор до сих пор не сделал публичных заявлений о крахе своего союзника – Башара Асада.

«Молчание подчеркивает неопределенность относительно будущего российских военных баз в Сирии – и то, что война в Украине стала для Кремля главным приоритетом», – пишет издание.

Падение режима Асада является болезненной темой для Москвы, считает московский военный аналитик, специализирующийся на Ближнем Востоке, Антон Мардасов. Свержение сирийского диктатора может стать еще большей неудачей для усилий Путина по «возрождению России как мировой державы». По словам эксперта, лучшим сценарием для РФ может быть сокращение военного присутствия на авиабазе Хмеймим и военно-морской базе Тартус в Средиземном море. Это позволило бы Москве сохранить «заправку» и перевалочный пункт для ограниченной военной активности там и в Африке.

Но этот сценарий не соответствовал бы предыдущим, более масштабным амбициям Путина по демонстрации силы вблизи НАТО. В 2021 году российские бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, совершали учебные полеты из Сирии, что является сигналом того, что правитель России рассматривает присутствие своих военных в стране как оплот в своем глобальном конфликте с Западом.

Ситуация с безопасностью в Сирии, вероятно, будет оставаться настолько нестабильной, что Россия не сможет разместить там ядерное оружие, даже если она заключит соглашение о сохранении своих баз, считает Мардасов.

Поэтому форпосты, которые бы представляли угрозу южному флангу НАТО, уже на 100% потеряны. Если Москве и удастся сохранить свое присутствие в Сирии, оно будет символическим, говорит он.

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