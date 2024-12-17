«Зачем что-то объяснять ученику, если можно просто накричать?» 17.12.2024, 9:20

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Горький монолог белорусского учителя.

Полгода назад Николаю (имя изменено) припомнили марши и подписи 2020 года: завели административку и уголовку, уволили с любимой работы в школе. Теперь пока что бывший учитель рассказывает, чем живет белорусская школа в 2024 году — и это страшный рассказ.

Николай работал учителем более 10 лет, он преподавал гуманитарную дисциплину в школе крупного белорусского города. Несколько месяцев назад его задержали по политической административке, а позже завели и уголовку. Мужчину отпустили под подписку о невыезде — он воспользовался возможностью и вместе с женой и двумя детьми перебрался в Польшу.

«В школе ввели милицейскую охрану, и родителям теперь нельзя туда входить»

«Сейчас работать стало сложнее, чем было раньше. В школе появилось больше идеологии, учеба для детей отошла на второй план.

Сегодня главная задача школы — чтобы ничего не случилось, а то директору и учителям надают по шапке. Речь уже не об образовании, а о том, чтобы никуда не вляпаться, раньше это тоже было, но не до такой степени.

Что значит «вляпаться»? Например, это если кто-то попался в состоянии алкогольного опьянения или по наркотической статье, написал не тот комментарий в соцсетях, сломал ногу на уроке. Существуют рейтинги школ, они зависят в том числе и от этих вещей. Этот рейтинг влияет на зарплаты школьной администрации. Если произошло что-то экстраординарное, то высшее руководство, видимо, лишает их премии, и они начинают давить на учителей. Это социалистическое соревнование, как в Советском Союзе.

Преподаватели очень боятся что-то сказать или сделать не так. Например, когда звучит гимн, надо, чтобы он не прерывался. А когда поднимают флаг — чтобы все прошло идеально. Всем страшно — только бы ничего не случилось! Когда проходит урок физкультуры, важно не то, чтобы дети бегали и резвились, а чтобы никто ничего себе не сломал. Проводится внешкольная работа — объясняют детям, чтобы никто не напивался, не утопился, лишь бы было тихо».

На родительские собрания постоянно приходят сотрудники МВД, рассказывают про экстремизм, наркотики. Раньше, по-моему, такого не было, а теперь милиционер там чуть ли не главный человек. В школе ввели милицейскую охрану, и родителям теперь нельзя туда входить. Повесили милицейские камеры распознавания лиц — возможно, потому что это избирательный участок, но там и свои камеры остались.

Политика в школе? Так я по ней и получил проблемы. В 2020-м подписывал петиции и ходил на марши, и меня сначала вызвали к себе директор и завуч. Промывали мозги — мол, так нельзя, надо думать совсем по-другому, заниматься семьей. Написал им объяснительную, что придерживаюсь курса Родины, но в этом году на меня завели уголовку.

Идеологи собирают детей и рассказывают им о политике, но от учителей требуется только молчать. Боятся, что кто-то настучит или скажет что-то неправильное — мол, не лезьте ни в какую политику, это не ваше дело.

Меня просто убивало, как директор мне выносил мозг по политике. Какая тебе вообще разница?!

Как меня увольняли — отдельная история: позвонили через пару дней после того, как вышел с суток, и сказали, что «вы же сами понимаете». И все, никого не волнует, что я делал много работы. Приказали срочно приехать и предложили уйти по собственному желанию или по статье.

«Во время каникул вкалываешь на физической работе: делаешь мелкий ремонт, можешь что-то тяжелое принести или отнести»

Мне всегда нравилась работа, поэтому я и оставался в школе, так как это мое. Дети ведь не такие, как мы, всегда можно не только их чему-то научить, но и у них чему-то научиться. Это классная работа, вот только, к сожалению, не слишком хорошо оплачивается, и есть много своих нюансов. Но если бы получилось, я и дальше работал бы учителем.

Получал максимум 1200-1300 рублей, и это при том, что у меня высшая категория и более 10 лет стажа. Делал дополнительно много работы, и мне говорили, что обязательно ее оплатят, но никто этого никогда не делал. Так не только в белорусской школе, но и на предприятиях: говорят, что должен что-то сделать, что не входит в твои обязанности, а потом ты это делаешь всегда.

Постоянно сталкивался с неадекватными требованиями. В школе, где я работал, мужиков три с половиной человека, и почти все они — пенсионеры. Поэтому во время каникул, когда все отдыхают, приходится еще вкалывать на физической работе: делаешь какой-то мелкий ремонт, можешь что-то тяжелое принести или отнести. Если заболел кто-то из преподавателей по военной подготовке, а надо куда-то идти — пойдешь вместо них, и ради этого могут сорвать твой урок. Приезжают в школу гости — тоже приходят за тобой.

Меня очень угнетало, что ты не только не занимаешься своей работой, но еще и должен делать что-то другое. Бумагами заваливали, конечно.

Родители относятся к учителям по-разному, некоторые считают, что учителя им обязаны — мол, вы должны, вам за это платят.

Что касается самих детей, то они бывают разные. Есть очень хорошие и умные, а есть те, кто ничего не хочет. Но в целом они вызывают оптимизм, дети — они везде дети.

Настроения среди учителей? Кто-то боится, кто-то рад сдать другого. Учителя тоже бывают разные. О них говорят, что они на выборах считают голоса, но это делают далеко не все. Меня вообще не пустили [работать] на избирательный участок, лишь бы ничего не случилось. Некоторых учителей призывают в избирательную комиссию под угрозами, некоторые просто боятся.

Я разговаривал с коллегами, которых туда включали. Они говорили мне — мол, нас это достало, но мы не могли отказаться, ты же сам понимаешь. Человека полностью срывают с работы и занятий, заставляют несколько недель сидеть в этой комиссии, а работу и бумажки никто не отменял. А если у тебя есть и другая работа, что с ней делать?

Не знаю точно, кто там считает голоса, многих туда просто не допускают. Учителя на выборах — массовка, просто сел себе и сиди. Все понимают, что там происходит, но никто ничего не делает. Слышал об учительнице из нашего города, которая в 2020-м не хотела подписывать протокол на выборах, но как-то ее заставили. Сейчас такое невозможно представить.

«Зачем что-то объяснять ребенку, если можно просто накричать на учеников, что они дебилы?»

В школе много учителей пенсионного возраста. Мне около 40 лет, так я был чуть ли не молодым специалистом. Найти адекватных молодых учителей практически нереально, в педагогику почти никто не идет. Математика, физика, физкультура — просто не найти учителя, раньше мужчины шли в физруки и трудовики, а сейчас проблема и с физруками, и с трудовиками.

Есть учителя, которые работают по распределению, но это единицы. Часто они уходят после отработки.

А еще есть большая текучка. Каждый год кто-то приходит и кто-то уходит, на некоторых кафедрах может половина состава смениться. Просто требования к учителям высокие, но никто не хочет платить. Всегда обещают — мол, мы вам поможем, мы заплатим, вы же сами понимаете. А когда платят, это не те деньги, за которые стоит так работать. Многие живут по принципу «как мне платят, так я и работаю».

Да и учителя бывают разные: кто-то хороший, а кого-то ученики ненавидят, потому что этот человек работает не там, где надо. Ходят на работу злые, говорят ученикам в лицо — мол, вы дебилы, ничего не умеете. Хотя можно было просто объяснить что-то ученику или уделить ему немного внимания. Детей не обманешь.

Кадров не хватает, и ситуация ухудшается. Раньше девочки-отличницы шли в педагогику и хотели работать с детьми, а теперь в педагогических вузах мрак. Откуда школе брать нормальные кадры? Те учителя, которые есть сейчас, поработают еще несколько лет, а что дальше? Будет просто кадровый голод. Завучи, директора — это ведь руководители, и если некому будет работать, им не будет кем руководить.

Многие учителя уехали, так делают лучшие. А приходят в школу специалисты, которым лишь бы отсидеть занятия и получить зарплату. Они просто не заинтересованы в своей работе.

Говорят, что в ситуации, которая сейчас сложилась в Беларуси, виновата школа, но школа — это зеркало, показывающее реальность. В школе есть разные люди, и, к сожалению, большинство учителей сегодня не мотивированы работать. Но то, что там происходит, просто повторяет состояние в обществе.

Как нормальный человек будет хорошо работать, если ему за это никто не платит? Зачем в таком случае что-то объяснять ребенку, если можно просто накричать на учеников, что они дебилы?

Но низкие зарплаты — отговорка, чтобы ничего не делать и не интересоваться своей профессией. Ждешь, пока тебе упадут какие-то деньги, работаешь не на стройке или заводе, а в тепле. А что будет дальше и чему ты можешь научить — это совсем другая история. Сейчас школа — это наша беда.

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