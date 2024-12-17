Никогда не видевших дрона северокорейских солдат ликвидировали 17.12.2024, 9:34

3,442

Видеофакт.

Воины 1-го батальона 22-й отдельной механизированной бригады зафиксировали в буферной зоне Курской области группу корейских военных, которые, вопреки привычкам российских солдат, не прятались и не убегали от беспилотника. Вместо этого они спокойно сидели, внимательно рассматривая украинский дрон, который летал над их позициями.

Уже через несколько минут украинские воины зафиксировали атакованных нашими бойцами наемников, сообщает Цензор.НЕТ.

«Лежат в разных местах посадки, по которой нанесено поражение, впрочем некоторые еще шевелятся», - добавили в публикации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com