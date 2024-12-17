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В Минске заметили абрикосы почти по 100 рублей за килограмм

  • 17.12.2024, 9:37
В Минске заметили абрикосы почти по 100 рублей за килограмм

Сколько стоит одна штука?

Девушка заметила в столичном магазине абрикосы почти по 100 рублей за килограмм. Дорогие абрикосы по 94,79 руб. увидели в столичном ProStore, сообщает телеграм-канал «Минск. Главное!».

«Рубрика «шок-цены» в Минске. Абрикосики почти за 100 рублей килограмм. Сколько стоит одна штука? Сейчас мы это проверим» — говорит девушка. Далее она пошутила, что «как богатый человек, взяла сразу две штуки».

За 74 грамма фруктов ей пришлось заплатить 7 рублей.

«Ну вот, я пришла домой, мы попробовали. Ничего особенного в этих абрикосах нет», — резюмировала покупательница.

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