В Минске заметили абрикосы почти по 100 рублей за килограмм 17.12.2024, 9:37

Сколько стоит одна штука?

Девушка заметила в столичном магазине абрикосы почти по 100 рублей за килограмм. Дорогие абрикосы по 94,79 руб. увидели в столичном ProStore, сообщает телеграм-канал «Минск. Главное!».

«Рубрика «шок-цены» в Минске. Абрикосики почти за 100 рублей килограмм. Сколько стоит одна штука? Сейчас мы это проверим» — говорит девушка. Далее она пошутила, что «как богатый человек, взяла сразу две штуки».

За 74 грамма фруктов ей пришлось заплатить 7 рублей.

«Ну вот, я пришла домой, мы попробовали. Ничего особенного в этих абрикосах нет», — резюмировала покупательница.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com