В Минске заметили абрикосы почти по 100 рублей за килограмм
- 17.12.2024, 9:37
Сколько стоит одна штука?
Девушка заметила в столичном магазине абрикосы почти по 100 рублей за килограмм. Дорогие абрикосы по 94,79 руб. увидели в столичном ProStore, сообщает телеграм-канал «Минск. Главное!».
«Рубрика «шок-цены» в Минске. Абрикосики почти за 100 рублей килограмм. Сколько стоит одна штука? Сейчас мы это проверим» — говорит девушка. Далее она пошутила, что «как богатый человек, взяла сразу две штуки».
За 74 грамма фруктов ей пришлось заплатить 7 рублей.
«Ну вот, я пришла домой, мы попробовали. Ничего особенного в этих абрикосах нет», — резюмировала покупательница.