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Власть хамов

  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 17.12.2024, 9:40
  • 3,022
Власть хамов

Это стало нормой в РФ.

Комиссия по этике Госдумы не нашла оскорблений женщин в словах о «рожалке» депутата Ильтякова (единый спецоперационный блок КПРФ-ЕР-ЛДПР-СР-«Новые люди»).

Напомним, что заявил депутат Ильтяков: «Пока «рожалка» работает - делай, что велит тебе данное на земле.... Нужно с детского сада детям (завтрашнему народу) прививать духовные скрепы».

Партия «Яблоко» (она не в Думе) обратилась в комиссию Госдумы по этике с требованием дать публичную оценку оскорбительному заявлению Ильтякова. Но, оказывается, даже некоторых соратников Ильтякова по спецоперационному блоку его заявление возмутило. Депутат Горячева тоже написала в комиссию по этике, назвав слова своего соратника «хамскими» и «топорными».

И что же комиссия под председательством Терешковой? Она сообщила, что слова Ильтякова «не несут в себе негативного подтекста», а «являются просторечными изречениями, иногда употребляющимися в русском языке».

С этой точки зрения, получается, что и матерные выражения могут быть приняты приемлемыми для «парламентариев», они же «употребляются в русском языке». Если, так сказать, кого-то дружески покрыть матом, то это нормально. Иначе как попустительством хамству назвать решение думской комиссии по этике трудно.

Хамство официальных лиц (Медведев, Захарова, Путин, Лавров, Рябков, Володин и др.) давно стало нормой. Мутный поток оскорблений, грубости, унижения достоинства людей льётся сверху. Это тоже одна из характеристик устроенных в России порядков.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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