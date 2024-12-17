Эксперт: Лукашенко подставил Путина с «Орешником» 17.12.2024, 9:49

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На совещании в Кремле все сидели мрачные.

Владимир Путин анонсировал серийное производство ракет «Орешник». По словам диктатора, Россия якобы может изготавливать 25 комплексов в месяц, впрочем такие заявления напоминают лишь очередное «бряцание оружием».

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире «24 Канала» обратил внимание на то, что перед тем глава Кремля убеждал, что «Орешник» уже в процессе производства. Теперь он сказал, что сейчас оккупанты на этапе начала изготовления.

В общую канву не вписываются слова белорусского диктатора Александра Лукашенко о том, что Путин передаст белорусам «Орешник» в январе 2025 года. Если бы россияне действительно имели налаженное производство ракет, то не было бы необходимости ждать до января.

Специалисты из ракетной отрасли убеждены, что на самом деле это старые разработки, чертежи конструкторских бюро, которые просто представили главе Кремля. На них потратили бюджетные средства и подали как нечто чрезвычайно мощное и новое.

«Через несколько дней после первого использования «Орешника» Путин сидел вместе со своим ближайшим окружением. Там был и Алексей Дюмин – Секретарь государственного совета, и министр обороны. Путин всем рассказывал, какое классное оружие. Но почему-то на лицах присутствующих не было никакой радости», – заметил Иван Ступак.

Наоборот все сидели мрачные, а причиной может быть то, что ближайшее окружение знает об истинных характеристиках «новой» ракеты. Вполне вероятно они просто в очередной раз создали для Путина нужную картину и теперь волнуются, чтобы он об этом не узнал.

Более того, в США есть оружие, которое способно перехватывать ракеты такого типа. Речь идет о системах THAAD, которые Соединенные Штаты уже передали 5 странам.

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