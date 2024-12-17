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СБУ за день до ликвидации генерал-лейтенанта РФ Кириллова сообщила ему о подозрении

  • 17.12.2024, 9:57
  • 1,562
СБУ за день до ликвидации генерал-лейтенанта РФ Кириллова сообщила ему о подозрении

Мгновенное исполнение?

СБУ вчера опубликовала в телеграм-канале подозрение убитому утром в Москве начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенанту Игорю Кириллову.

Утверждается, что он отвечает за применение химического оружия против ВСУ на восточном и южном фронтах Украины.

«По приказу Кириллова с начала полномасштабной войны зафиксировано более 4,8 тысяч случаев использования врагом химбоеприпасов», — говорится в сообщении.

В частности, речь идет о боевых гранатах К-1, которые оснащены токсичными веществами раздражающего действия — CS и CN. Их использование запрещено Конвенцией о запрете разработки, производства, применения химического оружия, утверждает СБУ.

СБУ пишет, что идентифицировала на поле боя и передала в Международную организацию по запрету химического оружия российские гранаты с токсичными веществами и соответствующие образцы почвы.

Две лаборатории якобы подтвердили эти военные преступления России.

«На основании собранных доказательств следственные органы Службы безопасности сообщили Кириллову о подозрении по ч.2 ст.28, ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины (военное преступление, совершенное по предварительному сговору группы лиц)», — говорится в сообщении СБУ.

Взрыв произошел утром 17 декабря в Москве. Погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов, а также его водитель. Вероятно, взрывчатка была в автомобиле, который стоял у дома.

Кириллов известен тем, что обвинял США в создании боевых комаров для Украины: он рассказывал о биолабораториях в Украине, созданных США, которые изучали вирусы, способные передаваться через комаров. Также он говорил о планах США доставлять комаров с помощью беспилотников, чтобы заражать противника. Он же объяснял рост заболеваемости птичьим гриппом в России миграцией зараженных птиц из Украины.

Сегодня у Кириллова должен был состояться очередной брифинг Минобороны, пишет канал 112.

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