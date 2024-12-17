«Мы из этого санатория сбежали на 2-й день»
- 17.12.2024, 10:00
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Белоруска заплатила 5000 рублей за отдых, но осталась разочарована.
Женщина с семьей и детьми ездила на неделю в санаторий «Ружанский» и рассказала в TikTok о его недостатках, пишет CityDog.
Пользовательница под ником Polinka.drozd поделилась, что еда в санатории была «просто отвратительная: вся пересоленная и с огромным количеством специй». Из гарниров, по словам девушки, давали булгур, кускус и макароны.
@polinka.drozd Питание очень разочаровало. С процедурами тоже были вопросы (например детям массаж ставили во время обеда, а в последний день вообще прямо во время завтрака) на двоих деетй массаж - 40 минут. А на приемы пищи отвдится 1.5 часа. И когда их тащить до еды или после всегда было проблемой. Пока склонюясь, что в Ружанский больше не поедем. (Это была наша 3 поездка туда) #ружанскийсанаторий #беларусь #рек #ждемребенка #беременность #ждеммалыша #минск ♬ оригинальный звук - 🤰бизнесвуменка из Минска
Такое меню белоруска считает «ненормальным с точки зрения диетологии, потому что булгур, кускус и макароны — это все пшеница». По этой причине последние несколько дней в санатории она предпочла вовсе отказаться от еды.
Девушка в видео рассказала, что она ходила к диетологу заказывать котлеты и супы для детей. Однако повара «через раз забывали готовить это, поэтому дети могли есть гарнир со свеклой».
Также она осталась недовольна своим номером: в нем не работал Wi-Fi, душ подтекал, из двух телевизоров работал только один, в туалете был сломан слив, а у фена отходил провод.
Девушка признается, что в третий раз отдыхала в санатории «Ружанском» и в этот раз за семь дней на трех взрослых и двух детей белоруска заплатила пять тысяч рублей. Однако если в предыдущие разы ей все нравилось, то после этой поездки она «возвращаться туда не хочет».
CityDog.io не смог взять комментарий у администрации санатория.
В комментариях под видео не все пользователи были согласны с девушкой. Одни писали, что отдыхали в «Ружанском» семь раз и собираются ехать опять: «Замечательная кухня, разнообразный выбор! Никаких соленых блюд и специй».
Другие посоветовали девушке в следующий раз за такие деньги «поехать оттянуться на горнолыжном курорте в Польше».
«Я была в позапрошлом году в этом санатории, не поеду больше никогда, даже бесплатно».
«Мы были в этом году летом, и я тоже сказала, что больше туда не поедем».
«Были там несколько лет назад, было намного лучше. Я полностью с вами согласна, за такие деньги…»
«Мои знакомые ездят в «Ружанский» каждый год, возвращаются довольными, отдохнувшими и всем рекомендуют. Может, у вас пересол, невкусное питание на фоне беременности».
«Плюсы «Ружанского» — только персонал и территория. Питание как в столовке, кофе нормального нет».
«Мы были в июле, и я полностью с вами согласна, питание ужасное, невкусно. Больше не поедем».
«А мы из этого санатория сбежали на 2-й день из 4, я не выдержала».