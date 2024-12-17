Сильный ветер массово валил деревья в Беларуси 17.12.2024, 10:10

Пострадали 54 населенных пункта.

В Беларуси из-за сильного ветра 16 декабря пострадали десятки населенных пунктов, сообщили в МЧС. Упали полсотни деревьев и пять новогодних елей.

Из-за сильного ветра пострадали 54 населенных пункта. Большинство — в Брестской (34) и Гродненской (16) областях.

Повреждены кровли 79 сельскохозяйственных зданий, 21 жилого дома, одной хозпостройки и одного объекта соцкультбыта.

«В результате разрушения сельскохозяйственного здания коровника в деревне Волчки Слонимского района Гродненской области погибли пять коров, работниками МЧС и хозяйства спасены 44 коровы», — сообщили в ведомстве.

Зафиксированы 50 случаев падения деревьев в Брестской (24), Витебской (1) Гомельской (2), Гродненской (19) и Минской (2) областях и в Минске (2).

Произошло падение пяти новогодних елей — в Калинковичах, Гродно (3) и Заславле. Пострадавших нет. Работниками МЧС и других организаций проводились работы по распиловке и уборке упавших деревьев.

Электроснабжение в понедельник, 16 декабря, восстанавливали в 72 населенных пунктах. Вечером в Минэнерго сообщили, что «напряжение подано всем потребителям республики». Для этого трудились 127 оперативно-выездных бригад.

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