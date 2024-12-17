Партизаны помешали РФ в наступлении на Запорожскую область 17.12.2024, 10:13

Стали известны детали операции.

Партизаны продолжают активно противодействовать планам наступления российских войск на Запорожском направлении. В октябре агент движения, действующий в составе российской группировки «Восток», передал данные о расположении командного пункта и личного состава врага в области.

Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ».

Отмечается, что переданная информация касалась растаскивания 147-го инженерно-саперного полка ВС РФ.

Полученные данные были оперативно переданы Силам обороны Украины для соответствующего реагирования.

Партизаны подчеркнули, что это существенно помешает оккупантам в реализации их планов на южном и восточном фронтах.

Также в «АТЕШ» сообщили, что 147-й инженерно-саперный полк был сформирован накануне полномасштабного вторжения России в Бурятию. Подразделение почти полностью оснащено новейшими образцами военной и инженерной техники, включая механизированные мосты и системы разминирования.

Партизаны добавили, что все больше российских военных приобщаются к их движению, осознавая разрушительные последствия войны и стремясь к лучшему будущему как для Украины, так и для России.

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