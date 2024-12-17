Партизаны помешали РФ в наступлении на Запорожскую область
- 17.12.2024, 10:13
Стали известны детали операции.
Партизаны продолжают активно противодействовать планам наступления российских войск на Запорожском направлении. В октябре агент движения, действующий в составе российской группировки «Восток», передал данные о расположении командного пункта и личного состава врага в области.
Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ».
Отмечается, что переданная информация касалась растаскивания 147-го инженерно-саперного полка ВС РФ.
Полученные данные были оперативно переданы Силам обороны Украины для соответствующего реагирования.
Партизаны подчеркнули, что это существенно помешает оккупантам в реализации их планов на южном и восточном фронтах.
Также в «АТЕШ» сообщили, что 147-й инженерно-саперный полк был сформирован накануне полномасштабного вторжения России в Бурятию. Подразделение почти полностью оснащено новейшими образцами военной и инженерной техники, включая механизированные мосты и системы разминирования.
Партизаны добавили, что все больше российских военных приобщаются к их движению, осознавая разрушительные последствия войны и стремясь к лучшему будущему как для Украины, так и для России.